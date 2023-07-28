Такою думкою із 24 Каналом поділився політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко. Він не виключає, що за провокацією на Чемпіонаті Світу з фехтування могли стояти російські спецслужби.

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Чому Харлан не тисла руку росіянці

Інцидент із дискваліфікацією Ольги Харлан відкрив очі всьому світу на проблеми в професійному спорті. Там багато корупції, бюрократії та жаги залучити фінансування, незважаючи на його походження.

"Впевнений, що кожен свідомий українець сьогодні має подякувати Ользі Харлан, яка зробила все правильно", – зазначив політолог.

Крім того, як свідчить Жан Беленюк, перед змаганням Харлан попередила Міжнародну федерацію фехтування, що не тиснутиме руку росіянці. Організаційний комітет змагання знав, що ця ситуація виникне, але після довгої суперечки все ж дискваліфікував українську шаблістку.

Коментуючи цю провокацію, Володимир Гутцайт навів як приклад змагання між Ізраїлем та арабськими країнами, де спортсмени також не тиснуть одне одному руки.

"Коли шаблісти цих країн перетинаються між собою, замість рукостискань вони просто торкаються шаблями. І Харлан, до речі, робила абсолютно те саме, виконуючи домовленості з організаторами", – підкреслив Буряченко.

Олексій Буряченко про російську провокацію у фехтуванні: дивіться відео

Росія застосувала ІПСО

Враховуючи напад Росії на Україну, відмову від рукостискання з окупантами не можна вважати жестом неповаги.

"Російська шаблістка свідомо пішла на провокацію. Вона, знаючи, що наша шаблістка не буде з нею ручкатися, умисно підійшла і довго тримала простягнуту руку", – запевнив політолог.

На його думку, своїми діями російська фехтувальниця "робила картинку" для пропагандистських ЗМІ, намагаючись дискредитувати Харлан на весь світ. Одразу після інциденту в мережі з'явилося багато відповідних фото.

"Проти Ольги Харлан та всієї України застосували класичне ІПСО. Як бачимо, Росія вдається до інформаційних спецоперацій навіть у спорті", – переконаний Буряченко.

Інцидент із дискваліфікацією Харлан: хронологія подій