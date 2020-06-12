Диснейленд планируют открыть уже в июле: как изменится работа легендарного парка
Дисней планируют открыть уже с июля, однако не весь парк развлечений сразу. Кроме того, из-за распространения коронавируса COVID-19 будут введены определенные ограничения во время отдыха.
Посетители должны заранее приобрести билеты, ведь их количество будет ограничено, сообщает CNN.
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Когда и что откроют в Диснейленде
- Тематические парки в Южной Калифорнии предварительно планируют открыть 17 июля.
- Ближайшая торговая зона Дисней отроется раньше – 9 июля.
Правила и ограничения
Пока что в Диснейленде не будут проводить парады и ночные шоу из-за возможного большого скопления людей. А герои Дисней хоть и будут присутствовать в парках, но не смогут контактировать с посетителями, чтобы обезопасить людей от возможного инфицирования коронавирусом.
Впрочем, в Калифорнии, где недавно объявили о намерении разрешить вновь открыть спортзалы, бары и музеи, – еще не установили четкие правила работы парков развлечений.
Интересные факты
В целом Диснейленд в Калифорнии закрывался лишь несколько раз за 65 лет существования и никогда это не длилось больше суток. Поэтому из-за пандемии коронавируса впервые парк был закрыт в течение 4-х месяцев.
Смотрите видео: Диснейленд заработает с июля