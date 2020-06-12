Дійсней планують відкрити вже з липня, однак не весь парк розваг відразу. Окрім того, через поширення коронавірусу COVID-19 буде введено певні обмеження під час відпочинку.

Відвідувачі мають заздалегідь придбати квитки, адже їх кількість буде обмежена, повідомляє CNN.

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Коли і що відкриють у Діснейленді

Тематичні парки в Південній Каліфорнії попередньо планують відкрити 17 липня.

Найближча торгова зона Діснею відриється раніше – 9 липня.

Правила та обмеження

Поки що в Діснейленді не проводитимуть паради та нічні шоу через можливе велике скупчення людей. А герої Дісней хоч і будуть присутніми в парках, але не зможуть контактувати із відвідувачами, аби убезпечити людей від можливого інфікування коронавірусом.

Утім у Каліфорнії, де нещодавно оголосили про намір дозволити знову відкрити спортзали, бари та музеї, – ще не встановили чіткі правила роботи парків розваг.

Цікаві факти

Загалом Діснейленд у Каліфорнії закривався лише кілька разів за 65 років існування і ніколи це не тривало більше доби. Тож через пандемію коронавірусу вперше парк був закритий протягом 4-х місяців.

Дивіться відео: Діснейленд запрацює з липня