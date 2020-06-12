Діснейленд планують відкрити вже в липні: як зміниться робота легендарного парку
Дійсней планують відкрити вже з липня, однак не весь парк розваг відразу. Окрім того, через поширення коронавірусу COVID-19 буде введено певні обмеження під час відпочинку.
Відвідувачі мають заздалегідь придбати квитки, адже їх кількість буде обмежена, повідомляє CNN.
Важливо Відпочинок в умовах пандемії коронавірусу: у МОЗ назвали правила в'їзду в туристичні країни
Коли і що відкриють у Діснейленді
- Тематичні парки в Південній Каліфорнії попередньо планують відкрити 17 липня.
- Найближча торгова зона Діснею відриється раніше – 9 липня.
Правила та обмеження
Поки що в Діснейленді не проводитимуть паради та нічні шоу через можливе велике скупчення людей. А герої Дісней хоч і будуть присутніми в парках, але не зможуть контактувати із відвідувачами, аби убезпечити людей від можливого інфікування коронавірусом.
Утім у Каліфорнії, де нещодавно оголосили про намір дозволити знову відкрити спортзали, бари та музеї, – ще не встановили чіткі правила роботи парків розваг.
Цікаві факти
Загалом Діснейленд у Каліфорнії закривався лише кілька разів за 65 років існування і ніколи це не тривало більше доби. Тож через пандемію коронавірусу вперше парк був закритий протягом 4-х місяців.
Дивіться відео: Діснейленд запрацює з липня