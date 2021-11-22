По словам уполномоченного по правам человека, к нему поступил ряд обращений от невакцинированных работников различных сфер, которых отстранили от работы. Из-за этого Людмила Денисова обратилась к главе правительства.

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Денисова просит разрешение на дистанционную работу

Людмила Денисова попросила Дениса Шмыгаля рассмотреть вопрос о возможности разрешения невакцинированным работникам и государственным служащим работать удаленно. Кроме того, омбудсмен направила обращение в Государственную службу украины по вопросам труда и Министерства экономики с целью предоставления правовой оценки отстранения непривитых работников.

Однако Денисова призвала граждан вакцинироваться против COVID-19 и не пренебрегать своим здоровьем.

Призываю граждан Украины обезопасить себя и своих родных от тяжелых осложнений от COVID-19 и ответственно отнестись к проведению вакцинации против острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом,

– заявила Денисова.

Отстранение невакцинированных работников от работы: главное

Согласно постановлению Кабмина с 8 ноября в Украине начали отстранения непривитых сотрудников от работы без сохранения зарплаты.

Нововведение касается работников центральных органов исполнительной власти и их местных подразделений, органов местного самоуправления и работников сферы образования.

по состоянию на 18 ноября Министерство образования отстранило от работы более 3 400 педагогов.

Текст публикации Людмилы Денисовой

В связи с принятием указанных нормативно-правовых актов, в мой адрес уже поступило более тысячи двести обращений граждан, у которых поднимаются вопросы об обязательной вакцинации против болезни COVID-19.

С целью обеспечения реализации прав граждан на труд и добровольность профилактической прививки, обратилась к Премьер-министру Украины с предложением рассмотреть вопрос о возможности дистанционной работы для работников и государственных служащих, для которых вакцинация против COVID-19 определена обязательной, а также по определению ограничений прав, гарантированных Конституцией Украины на труд, образование, свободу передвижения, свободу и личную неприкосновенность и охрану здоровья, наделение органов власти соответствующими полномочиями, исключительно законами Украины.

Кроме того, с целью предоставления правовой оценки процедуры отстранения от работы (выполнения работ) работников и государственных служащих, направлены запросы в Министерство экономики Украины, Государственную службу Украины по вопросам труда.

Призываю граждан Украины обезопасить себя и своих родных от тяжелых осложнений от COVID-19 и ответственно отнестись к проведению вакцинации против острой респираторной болезни, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2.