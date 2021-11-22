За словами уповноваженої з прав людини, до неї надійшла низка звернень від невакцинованих працівників різних сфер, яких відсторонили від роботи. Через це Людмила Денісова звернулася до очільника уряду.
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Денісова просить дозвіл на дистанційну роботу
Людмила Денісова попросила Дениса Шмигаля розглянути питання щодо можливості дозволу невакцинованим працівникам та державним службовцям працювати віддалено. Крім того, омбудсмен скерувала звернення до Державної служби україни з питань праці та Міністерства економіки з метою надання правової оцінки відсторонення невакцинованих працівників.
Однак Денісова закликала громадян вакцинуватися проти COVID-19 та не нехтувати своїм здоров'ям.
Закликаю громадян України убезпечити себе та своїх рідних від тяжких ускладнень від COVID-19 та відповідально поставитись до проведення вакцинації проти гострої респіраторної хвороби, спричиненої коронавірусом,
– заявила Денісова.
Відсторонення невакцинованих працівників від роботи: головне
- Згідно з постановою Кабміну з 8 листопада в Україні почали відсторонення невакцинованих працівників від роботи без збереження зарплати.
- Нововведення стосується працівників центральних органів виконавчої влади та їх місцевих підрозділів, органів місцевого самоврядування та працівників сфери освіти.
- станом на 18 листопада Міністерство освіти відсторонило від роботи понад 3 400 освітян.
Текст публікації Людмили Денісової