Сайт 24 каналу розпитав юристів про те, чи законно відсторонення від роботи та звільнення за те, що працівники відмовляються вакцинуватися та що робити українцям, які стикнулися з такою ситуацією.

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Представники яких професій повинні бути щепленими

Роботодавці до 8 листопада мали попередити працівників, які згідно з наказом МОЗ підлягають обов'язковій профілактичній вакцинації й відмовляються вакцинуватися від COVID-19, про відсторонення від роботи.

Зараз невакциновані працівники відстороняються від роботи на період дії карантину без збереження плати, але зі збереженням місця роботи.

Марина Лигіна, адвокат в Адвокатському бюро "Анастасії Гурської", пояснює, що наразі у МОЗ видали 2 накази, які й встановлюють певний перелік професій виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов’язковому щепленню від COVID-19 (даний перелік поки що є вичерпним):

Центральних органів виконавчої влади та їх територіальних органів (це міністерства, інспекції, служби, агентства).

Місцевих державних адміністрацій та їх структурних підрозділів.

Закладів освіти (школи, вузи, дитячі садки, технікуми тощо).

Підприємств, установ та організацій, що належать до сфери управління центральних органів виконавчої влади.

Установ і закладів, що надають соціальні послуги, закладів соціального захисту для дітей, реабілітаційних закладів.

Підприємств, установ та організацій, включених до Переліку об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки й безпеки держави.

Щеплення в Україні обов'язкове лише для певного переліку професій / Фото Unsplash

Щодо працівників інших професій виробництв та організацій – на законодавчому рівні не встановлена їх обов’язковість щеплення від COVID-19, тому їхнє відсторонення є незаконним і його можна оскаржити в суді.

Чи законно відстороняти людей від роботи

Марина Лигіна каже, що потрібно все ж таки звернути увагу й на той факт, що звільняти не щеплених працівників роботодавець не може – лише відстороняти. При цьому строк відсторонення встановлюється до усунення причин, що його зумовили, тобто до закінчення дії червоної зони карантину на певній адміністративній одиниці.

На час такого відсторонення заробітна плата працівникові не виплачується. Після того як роботодавець видав наказ про відсторонення працівника від роботи й працівник зробив щеплення та приніс паспорт вакцинації на роботу – роботодавець, в той же день, видає новий наказ про допущення працівника до роботи, а працівник безпосередньо приступає до роботи,

– пояснила Лигіна.

Вона додає, що залишається питання чи потрібно відстороняти від роботи працівників, які працюють дистанційно – наприклад, вчителів молодших класів (1-4 класу), які зараз проводять дистанційні навчання та не контактують з великою кількістю людей. Адже зараз законодавство не дає відповіді на це питання.

Василь Фаринник, керуючий партнер Адвокатського об'єднання CREDENCE, говорить що законність такого відсторонення від роботи з підстав відсутності вакцинації від Covid-19 є дещо сумнівною у відношенні працівників та відверто спірною у відношенні усіх категорій держслужбовців.

Він каже, що стаття 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" передбачає обов’язок роботодавця відсторонити від роботи працівника, який відмовляється чи ухиляється від обов’язкового для його професії профілактичного щеплення.

Для певних категорій працівників може вимагатися щеплення не лише від переліку хвороб, встановлених безпосередньо у законі (дифтерії, кашлюка, кору, поліомієліту, правця, туберкульозу) а й від інших інфекційних хвороб. І перелік таких хвороб, як і перелік професій, встановлюється наказами МОЗ,

– каже Фаринник.

Але варто зазначити, що у випадку COVID-19 відповідні накази присутні – саму хворобу віднесено до небезпечних інфекційних захворювань й визначено перелік професій, представники яких підлягають обов’язковій профілактичній вакцинації.

Він додав, що у частині оскарження відсторонення працівників можна апелювати або до неконституційності самого факту віднесення певної категорії працівників до переліку обов’язкової вакцинації, або оскаржувати з мотивів недотримання процедури відсторонення.

Невакцинованих можуть відстороняти від роботи, але не звільняти / Фото Unsplash

Але цікаво й те, що ситуація з держслужбовцями усіх категорій дещо інша. Річ у тому, що КЗпП розповсюджується на держслужбовців лише в тих питаннях, які не урегульовані спеціальним законодавством. А питання відсторонення держслужбовців якраз повністю врегульовано таким спеціальним законодавством: Законами України "Про державну службу", "Про Національну поліцію", "Про прокуратуру" і так далі. І кожний з таких спеціальних законів передбачає вичерпний перелік підстав для відсторонення держслужбовця, серед яких відсутня така підстава, як відмова або ухилення від обов’язкової вакцинації.

Згадана вище ст. 12 Закону України "Про захист населення від інфекційних хвороб" також фактично не розповсюджується на держслужбовців, адже в ній згадуються лише "працівники", "професії" та "роботи", тоді як об’єктами регулювання у сфері законодавства про державну службу є "службовці", "посади" та "посадові обов’язки",

– говорить експерт.

Він також пояснив, що відмова чи ухилення від профілактичного щеплення у будь-якому разі не може вважатися законною підставою для звільнення ані для держслужбовця, ані для працівника.

Валентина Терехова, директорка юридичної компанії OMI LAW GROUP, говорить, що роботодавець має завчасно повідомити працівників відповідних категорій про відсторонення від роботи, якщо вони не нададуть підтвердження про проведення щеплення. Необхідно також роз’яснити працівникам, за яких підстав діє таке обмеження, в який спосіб, в якому місці працівник може отримати щеплення, взагалі сприяти його проведенню.

У разі відмови працівника від обов’язкової вакцинації, роботодавець повинен письмово зафіксувати факт відмовлення працівника від щеплення, після чого видати відповідний наказ про усунення працівника від роботи до усунення причини відсторонення, з обов’язковим повідомленням працівника під особистий підпис,

– каже Терехова.

Для яких категорій працівників є виключення:

Для працівників, які мають медично підтверджений висновок про наявність протипоказань для проведення щеплення проти COVID-19

Для працівників, які перехворіли на COVID-19 і мають медично підтверджений висновок.

Відсторонений працівник не зможе стати на облік до центру зайнятості/ Фото Unsplash

Що робити працівнику, якого відсторонили

Марина Лигіна пояснює, що, працівник якого відсторонили від роботи не може стати на облік і до центру зайнятості, адже фактично працівник не має статусу безробітного, як наслідок й на виплати від центру зайнятості розраховувати не варто.

Проте такий відсторонений працівник може знайти роботу за сумісництвом (якщо немає заборон, встановлених законодавством, наприклад для суддів, керівників державних підприємств, народних депутатів тощо), але не по тій професії, і не в тому виробництві та організації, які зазначені у Наказах МОЗ.

Все ж таки коло працівників, що не підлягають обов’язковому щепленню від COVID-19 є значно більшим, у порівнянні з тим колом осіб, що зазначені в Наказах МОЗ,

– каже Лигіна.

Василь Фаринник зазначив, що, враховуючи той факт, що відсторонення не прирівнюється до звільнення, відсторонені особи не можуть стати на облік до центру зайнятості та розраховувати на відповідні виплати. В цьому випадку вже наявні достатні правові підстави для звернення за захистом порушених прав як для працівників, так і для службовців.

Працівники можуть апелювати до того, що умови припинення виплати заробітної плати відносяться до сфери регулювання законів України, а не підзаконними нормативно-правових актів, а отже не можуть встановлюватися постановою Кабміну,

– пояснив експерт.

До речі, держслужбовці взагалі опинилися в іншій ситуації. Є норми законів, які передбачають обов’язкову виплату окладів на час відсторонення в усіх випадках, коли воно не пов’язане з притягненням до дисциплінарної, адміністративної чи кримінальної відповідальності.