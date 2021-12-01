Предварительно известно, что ранение получил 41-летний местный житель. Он ехал на автомобиле в Марьинке 1 декабря.

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Врачи сообщили в полицию Курахово, что 41-летний местный мужчина получил осколочные ранения. В полиции рассказали, что:

он двигался на автомобиле УАЗ ориентировочно в 9:30 по улице Москалевского;

именно тогда произошел взрыв, следствие которого мужчина получил ранение;

его госпитализировали.

По факту открыто уголовное производство с предварительной правовой квалификацией за нарушение законов и обычаев войны,

– говорится в сообщении.

Более того, в полиции рассказали, что во время осмотра места происшествия изъяли вещественные доказательства и направили на экспертизу для установления природы взрывного устройства.

Полиция показала автомобиль, на котором двигался пострадавший местный житель

Кстати, по санкции статьи, виновным грозит заключение на срок от 8 до 12 лет.

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