Попередньо відомо, що поранення отримав 41-річний місцевий житель. Він їхав на автомобілі в Мар'їнці 1 грудня.
До теми Бойовики дистанційно замінували околиці Мар'їнки, поранений цивільний
Поліція відкрила справу через дії проросійських бойовиків
Лікарі повідомили в поліцію Курахово, що 41-річний місцевий чоловік отримав осколкові поранення. У поліції розповіли, що:
- він рухався на автомобілі УАЗ орієнтовно о 9:30 по вулиці Москалевського;
- саме тоді трапився вибух, наслідок якого чоловік отримав поранення;
- його госпіталізували.
За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за порушення законів та звичаїв війни,
– мовиться в повідомленні.
Ба більше, у поліції розповіли, що під час огляду місця події вилучили речові докази та направили на експертизу для встановлення природи вибухового пристрою.
Поліція показала автомобіль, на якому рухався постраждалий місцевий мешканець
До речі, за санкцією статті, винним загрожує ув'язнення на строк від 8 до 12 років.
Коротко про дистанційне мінування в Мар'їнці
- 1 грудня проросійські бойовики дистанційно замінували околиці Мар'їнки. Для цього вони використовували для дистанційного мінування ПОМ-2 – протипіхотні осколкові міни натяжної дії.
- Одна з мін вибухнула у районі вулиці Москалевського. Саме тоді місцевий мешканець перебував за кермом автомобіля УАЗ-469. Через це чоловік отримав осколкове поранення гомілки.
- В Операції об'єднаних сил розповіли, що матеріали про атаку окупантів вже передали спеціальній моніторингової місії ОБСЄ в Україні, а також Донецькій обласній прокуратурі.