Попередньо відомо, що поранення отримав 41-річний місцевий житель. Він їхав на автомобілі в Мар'їнці 1 грудня.

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Лікарі повідомили в поліцію Курахово, що 41-річний місцевий чоловік отримав осколкові поранення. У поліції розповіли, що:

він рухався на автомобілі УАЗ орієнтовно о 9:30 по вулиці Москалевського;

саме тоді трапився вибух, наслідок якого чоловік отримав поранення;

його госпіталізували.

За фактом відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за порушення законів та звичаїв війни,

– мовиться в повідомленні.

Ба більше, у поліції розповіли, що під час огляду місця події вилучили речові докази та направили на експертизу для встановлення природи вибухового пристрою.

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До речі, за санкцією статті, винним загрожує ув'язнення на строк від 8 до 12 років.

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