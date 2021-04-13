Все киевские дети идут на карантин. От 14 апреля в столице закрывают детские сады, школы и высшие учебные заведения, которые подчиняются местной власти.

Ще й досі пандемії коронавірусу немає логічного кінця. Але всі стараються підтримувати освіту в Україні: учні, батьки, вчителі та міністерство освіти.

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Інтернету немає у найвіддаленіших куточках

В Україні відкрили всеукраїнську школу онлайн. Там записані еталонні уроки, є кабінет вчителя. Це, без сумніву, дуже добре, якщо брати до уваги Київ, Харків, Дніпро, Одесу, Запоріжжя.

Та й загалом – усі обласні центри, які мають більш-менш, якісний інтернет-зв'язок від провайдерів. Але якщо від'їхати від великих міст на десятки кілометрів, то там інтернету немає.

Ба більше, в Україні є 4 області, населені пункти яких розташовані високо в горах. Там, як би ви не шукали, а інтернету, навіть найгіршого – немає.

Не зрозуміло, як там навчаються діти. Багатодітні сім’ї скаржаться, що не можуть купити кожній дитині по планшету чи комп'ютеру. Тому учні змушені навчатися по черзі. Як цю проблему розв'язують у Міносвіти?

Чия проблема – дистанційне навчання

Дистанційне навчання – проблема не лише дітей та їхніх батьків. Вчителі, які живуть і викладають за межами великих населених пунктів, теж ще й досі не мають комп'ютерів та інтернету.

Вони змушені щоранку ходити будинками, роздавати зошити з завданнями, а ввечері збирати їх. Що у цьому напрямку робить Міносвіти?



Проблеми дистанційного навчання в Україні / Колаж 24 каналу

"У 2021 році в бюджеті України вперше заклали 1 мільярд гривень на подолання наслідків COVID-19. Ці гроші розподілять на закупівлю обладнання щодо підвищення цифрової спроможності і засобів захисту для ЗНО", – сказав заступник міністра освіти і науки Андрій Вітренко

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Простіше кажучи, щось колись куплять, якщо залишаться гроші, після зовнішнього незалежного оцінювання. Можливо, десь на початок навчального 2021 року, але це не точно.

Не точно, адже за словами заступника міністра освіти, проблеми з інтернетом в Україні є лише у 24 школах. У 2021 році пообіцяли це виправити і проблем нібито не буде.

Яка тактика в Міносвіти

А от чи мають вчителі в інших школах до чого той інтернет під'єднувати? Хотілося б почути, наскільки ми усвідомлюємо реальну ситуацію, щоб дати собі чіткі відповіді на практичні запитання.

Тож, якщо ви батьки чи вчителі, і у вас виникає підозра, що освіта в Україні другий рік поспіль летить у Кивину жомову яму, а учні топчуться на місці, то знайте – це тактика у Міністерства освіти така.

Досвід Естонії

Щоправда, вона трохи відмінна від тієї ж Естонії. Там окрім онлайн-уроків, подумали і над технічним оснащенням вчителів та дітей. В одній зі шкіл для дистанційного навчання виділили:

150 настільних комп ' ютерів;

ютерів; 110 ноутбуків;

60 планшетів;

200 комплектів лего;

100 комплектів різноманітної дрібної побутової техніки.

Міносвіти займалося своїми тактичними питаннями. За практику взялися, здається, всі кому не лінь, або всі у кого є багато вільного від основної роботи час.

"Українська російська" мова посадовців

Наприклад, Арсен Аваков "українську російську" мову практикує вже 7 років. За них він на посаді міністра внутрішніх справ так і не спромігся вивчити українську.



Українські чиновники не можуть вивчити українську мову / Фото Depositphotos

Спілкування з носіями мови також не принесло бажаного результату. І не могло принести, поки свою лінь вивчити українську державним посадовцям є чим виправдовувати.

Мендель – помічниця Авакова

Зокрема, міністр сказав, що було б непогано створити свій власний якісний російськомовний український і проукраїнський телеканал. А що робити з телеканалом "Дом", на який з державного бюджету у 2021 році виділили 350 мільйонів гривень, закрити його?

Уявляю, як Юлія Мендель засмутиться, тільки підробіток знайшла.

Прессекретарка президента вирішила допомагати Авакову нести "українську російську" в маси. Вона заявила: "Росія не є монополістом на російську мову. Нам необхідно давно її демонополізувати. І сказати, що в Україні є "українська російська" мова".



"Українська російська" мова Мендель / Фото з інстаграму прессекретарки

Є, навіть заперечувати не буду. Але чомусь все життя я думала, що це суржик, який використовують у художній літературі як засіб передачі комічного.

Виявляється, що ми даремно сміялись, бо Микола Азаров говорив благородною "українською російською" мовою.

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Дуже хотілося б почути, що щодо цього думає мовний інспектор Олександр Авраменко, або мовний омбудсмен Тарас Кремінь, які, я в тому впевнена, перебувають зараз у культурному шоці.