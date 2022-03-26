ДРГ противника используют гражданские авто

Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Сообщается об активизации ДРГ противника в Киевской области.

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Враг не оставляет надежд проникнуть в столицу. Для этого оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.

Также они используют автомобили, угнанные у гражданского населения.

Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили,

– говорится в сообщении Минобороны.

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