ДРГ противника используют гражданские авто
Об этом сообщили в Министерстве обороны Украины. Сообщается об активизации ДРГ противника в Киевской области.
Достойно внимания На оккупированных территориях россияне увеличивают количество блокпостов
Враг не оставляет надежд проникнуть в столицу. Для этого оккупанты переодеваются в гражданскую одежду.
Также они используют автомобили, угнанные у гражданского населения.
Диверсионно-разведывательные группы противника, находящиеся на территории Киевской области, не оставляют попыток проникновения в столицу. Диверсанты переодеваются в гражданскую одежду и используют угнанные у гражданского населения автомобили,
– говорится в сообщении Минобороны.
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