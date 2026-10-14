Как пояснил в эфире 24 Канала авиационный эксперт Константин Криволап, Москва систематически задействует свою агентуру в европейских странах с целью технологического ослабления нашего государства. Провокации в странах бывшего Варшавского договора были ожидаемы, однако местные спецслужбы не сумели вовремя их выявить.

Почему диверсанты действуют в Европе

Аналитик особо отметил специфику ситуации в Болгарии. Там к власти пришли пророссийские силы, а также проживает значительное количество граждан России. Это создает благоприятную электоральную почву для проведения вражеских спецопераций против инфраструктуры связи.

Угроза потери разведданных США

Оценивая дискуссии в Белом доме относительно возможного блокирования систем связи и прекращения предоставления Украине разведывательной информации, Криволап отметил, что Киев заранее просчитал такие сценарии. По его словам, Украина уже искала альтернативные пути обеспечения обороны.

После этого мы опомнились, рассмотрели наши другие возможности обеспечить себя разведданными, связью и прочим. И были предприняты конкретные действия. Но все же и Starlink, и американские разведданные более высокого качества полностью заменить невозможно. Но в этом нет такой серьезной трагедии. Это неудобно, это некомфортно, это неприятно, но трагедии в этом нет,

– подчеркнул эксперт.

Искусственное ограничение помощи является попыткой нечестными методами склонить Украину к уступкам. Однако государство на такие условия не согласится, подытожил аналитик.

Что происходит со Starlink сейчас

Как уже сообщалось на нашем сайте, в Украине начали фиксировать ограничения в работе Starlink. При движении на большой скорости связь пропадает, что уже привело к срыву нескольких важных миссий. В то же время Россия пытается воздействовать на коммерческую сеть на орбите: ее военные спутники намеренно приближаются к аппаратам Starlink, заставляя их тратить топливо на маневры уклонения.