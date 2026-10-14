Як пояснив в ефірі 24 Каналу авіаційний експерт Костянтин Криволап, Москва системно залучає свою агентуру в європейських країнах для технологічного послаблення нашої держави. Провокації в державах колишнього Варшавського договору були очікуваними, проте місцеві спецслужби не зуміли вчасно їх виявити.

Чому диверсанти діють у Європі

Аналітик звернув окрему увагу на специфіку ситуації в Болгарії. Там до влади прийшли проросійські сили, а також перебуває значна кількість громадян Росії. Це створює сприятливе електоральне підґрунтя для проведення ворожих спецоперацій проти інфраструктури зв'язку.

Загроза втрати розвідданих США

Оцінюючи дискусії в Білому домі щодо можливого блокування систем зв'язку та припинення надання Україні розвідувальної інформації, Криволап зауважив, що Київ завчасно прораховував такі сценарії. За його словами, Україна вже шукала альтернативні шляхи забезпечення оборони.

Після цього ми схаменулися, оглянули наші інші можливості забезпечити себе розвідданими, зв'язком і таким іншим. І були зроблені конкретні дії. Але все ж таки і Starlink, і американські розвіддані більшої якості, вони повністю не можуть бути заміщені. Але такої серйозної трагедії в цьому нема. Це незручно, це некомфортно, це неприємно, але трагедії в цьому нема,

– наголосив експерт.

Штучне обмеження допомоги є спробою нечесними методами схилити Україну до поступок. Проте держава на такі умови не погодиться, підсумував аналітик.

Що відбувається зі Starlink зараз

Як вже повідомлялося на нашому сайті, в Україні почали фіксувати обмеження роботи Starlink. Під час руху на великій швидкості зв'язок зникає, що вже призвело до зриву кількох важливих місій. Водночас Росія намагається впливати на комерційну мережу на орбіті: її військові супутники навмисно наближаються до апаратів Starlink, змушуючи їх витрачати пальне на маневри ухилення.