Пока признаков подготовки силовиков в Приднестровье к наступлению на территорию Украины нет. Об этом свидетельствуют данные Генштаба Вооруженных сил Украины.

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Какая ситуация в районе Приднестровья

Оккупанты могут попытаться совершать диверсии на территории Украины руками силовиков Приднестровья, где есть российские войска. Такой сценарий в Генштабе сейчас не исключается.

Признаков подготовки вооруженных формирований так называемой "приднестровско-молдавской республики" к участию в вооруженной агрессии против Украины не выявлено. В то же время, не исключается привлечение силовых структур указанного непризнанного государственного образования к ведению диверсионно-террористической деятельности на территории нашего государства,

– заявили в Генштабе.

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