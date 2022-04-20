Также оккупанты наносят авиаудары по инфраструктуре. Об этом свидетельствуют данные Генштаба.
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Оккупанты применяют дальнюю авиацию
Россияне систематически наносят авиаудары по объектам как военной, так и гражданской инфраструктуры. В частности, для этого используют и дальнюю авиацию.
Оккупанты активно используют авиацию и воздушную разведку на территории Донбасса.
Враг пытается продолжать наступление в Восточной операционной зоне с целью установления полного контроля Донецкой и Луганской областей. Противник активизировал применение оперативно-тактической авиации и ведение воздушной разведки,
– сообщили в Генштабе.
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