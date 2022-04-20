Також окупанти завдають авіаударів по інфраструктурі. Про це свідчать дані Генштабу.
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Окупанти застосовують дальню авіацію
Росіяни систематично завдають авіаударів по об'єктах як військової, так і цивільної інфраструктури. Зокрема для цього використовують і дальню авіацію.
Окупанти активно використовують авіацію та повітряну розвідку на території Донбасу.
Ворог намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки,
– повідомили в Генштабі.
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