Також окупанти завдають авіаударів по інфраструктурі. Про це свідчать дані Генштабу.

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Окупанти застосовують дальню авіацію

Росіяни систематично завдають авіаударів по об'єктах як військової, так і цивільної інфраструктури. Зокрема для цього використовують і дальню авіацію.

Окупанти активно використовують авіацію та повітряну розвідку на території Донбасу.

Ворог намагається продовжувати наступ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над Донецькою та Луганською областями. Противник активізував застосування оперативно-тактичної авіації та ведення повітряної розвідки,

– повідомили в Генштабі.

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