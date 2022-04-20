Такі дані наводить Генеральний штаб Збройних Сил України.

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Окупанти готуються до наступу

Станом на сьогодні, 20 квітня, загарбники проводять розвідку ймовірних маршрутів наступу. Вони продовжують готуватися до атаки на Слов'янськ.

На Донецькому і Таврійському напрямках противник здійснює розвідку маршрутів висування та підготовку до подальших наступальних дій у напрямку населеного пункту Лиман та виходу на Слов'янськ з північного сходу,

– зазначають в Генштабі.

Також окупанти посилюють війська на цих напрямках. Туди вже прибули окупанти з 90-ї танкової дивізії, 41-ї загальновійськової армії та 232-ї реактивної артилерійської бригади Центрального військового округу Росії.

Нагадаємо, нещодавно росіяни намагалися штурмувати Рубіжне та Сєвєродонецьк. Нічого у них не вдалося: лише поранених було аж 130 вояк.

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