Такие данные приводит Генеральный штаб Вооруженных сил Украины.

Важно Решающая битва за Украину уже началась, – пресс-секретарь Минобороны.

Оккупанты готовятся к наступлению

На сегодня, 20 апреля, захватчики проводят разведку вероятных маршрутов наступления. Они продолжают готовиться к атаке на Славянск.

На Донецком и Таврическом направлениях противник осуществляет разведку маршрутов выдвижения и подготовку к дальнейшим наступательным действиям в направлении населенного пункта Лиман и выходу на Славянск с северо-востока, отмечают в Генштабе.

Также оккупанты усиливают войска на этих направлениях. Туда уже прибыли бойцы из 90-й танковой дивизии, 41-й общевойсковой армии и 232-й реактивной артиллерийской бригады Центрального военного округа.

Напомним, недавно оккупанты пытались штурмовать Рубежное и Северодонецк. Ничего у них не получилось: только раненых было 130 человек.