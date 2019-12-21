Диверсия против власти, – глава "Укрметаллургпрома" Каленков о невыплате НДС промышленникам

Согласно мнению президента объединения предприятий "Укрметаллургпром" Александра Каленкова, ситуацию, когда не возместят НДС ряду крупных промышленных предприятий, можно рассматривать как диверсию против власти.

Как отметил он в эфире телеканала "112", государство является обязанным вовремя вернуть переплаченный НДС.

"То, что мы не получим более 1,5 миллиарда гривен в эти дни, создает именно проблему точечную, единичную. К концу года у нас не будет другого резерва для того, чтобы покрыть заработные платы работников, рассчитаться с подрядчиками... Я не знаю, это сделано по глупости, по недосмотру или это диверсия против власти", – подчеркнул Каленков.

По его словам, невыплата НДС промышленникам запустит спираль еще больших невыплат – зарплат, отчислений в местные налоги и тому подобное.

"Вы понимаете, настроение людей в этих промышленных регионах, когда они из-за того, что государство не выполняет свои обязательства, не возвращает в срок деньги самих же предприятий, под вопросом идет задержка заработной платы, оплата всех социальных пособий и прочее. И нужно понимать , что это идет как спираль: не получат деньги поставщики, они не смогут выплатить зарплаты своим работникам, не получат деньги предприятия – не будет начислено налогов на заработную плату, не получат деньги местные бюджеты, Пенсионный фонд, госбюджет, и это все пойдет на ухудшение ситуации, как по спирали", – отметил президент "Укрметаллургпром".

В то же время он удивляется, зачем запускать эту спираль неплатежей, поскольку это не является той статьей расходов, на которой нужно экономить.

Что предшествовало этому заявлению

Недавно стало известно, что государство может приостановить возмещение НДС ряду крупных промышленных предприятий.

В частности, министр экономики Украины Тимофей Милованов заявлял о намерении подписать с представителями промышленности меморандум. В этом документе должны быть зафиксированы основные проблемы промпредприятий и пути их решения.

В то же время Милованов выразил уверенность в необходимости написания стратегии развития отечественной промышленности.