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      Диверсія проти влади, – голова "Укрметалургпрому" Каленков про невиплату ПДВ промисловцям

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      Олександр Каленков / "5 канал"

      На переконання президента об'єднання підприємств "Укрметалургпром" Олександра Каленкова, ситуацію, коли не відшкодують ПДВ низці великих промислових підприємств, можна розглядати як диверсію проти влади.

      Як зауважив він у ефірі телеканалу "112", держава є зобов'язаною вчасно повернути переплачений ПДВ.

      "Те, що ми не отримаємо понад 1,5 мільярди гривень у ці дні, створює саме проблему точкову, одиничну. До кінця року у нас не буде іншого резерву для того, щоб покрити заробітні плати працівників, розрахуватися з підрядниками… Я не знаю, це зроблено з дурості, через недогляд чи це диверсія проти влади", – наголосив Каленков.

      За його словами, невиплата ПДВ промисловцям запустить спіраль ще більших невиплат – зарплат, відрахувань до місцевих податків тощо.

      "Ви розумієте, настрій людей у цих промислових регіонах, коли вони через те, що держава не виконує свої зобов'язання, не повертає у термін гроші самих же підприємств, під питанням йде затримка заробітної плати, оплата всіх соціальних допомог тощо. І потрібно розуміти, що це йде як спіраль: не отримають гроші постачальники, вони не зможуть виплатити зарплати своїм працівникам, не отримають гроші підприємства – не буде нараховано податки на заробітну плату, не отримають гроші місцеві бюджети, Пенсійний фонд, держбюджет, і це все піде погіршення ситуації, як по спіралі", – зауважив президент "Укрметалургпрому".

      Водночас він дивується, навіщо запускати цю спіраль неплатежів, оскільки це не є тією статтею витрат, на якій потрібно економити.

      Що передувало цій заяві

      Нещодавно стало відомим, що держава може призупинити відшкодування ПДВ низці великих промислових підприємств.

      Зокрема, міністр економіки України Тимофій Милованов заявляв про намір підписати з представниками промисловості меморандум. У цьому документі мало бути зафіксовано основні проблеми промпідприємств та шляхи їхнього розв'язання.

      Водночас Милованов висловив упевненість в необхідності написання стратегії розвитку вітчизняної промисловості.

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини України Новини політики Податки Гроші
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