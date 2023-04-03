Дивизию подлодок спецназначения, которые будут нести суперторпед "Посейдон" с ядерной боеголовкой, хотят сформировать в составе Тихоокеанского флота России до конца 2024 года.
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В конце марта Россия заявила, что на полуострове, где расположена база баллистических атомных подлодок Тихоокеанского флота России, будет завершено строительство береговой инфраструктуры для подлодок, которые будут нести торпеды "Посейдон".
Решение о формировании на Камчатке дивизии атомных подлодок специального назначения принято,
– цитирует издание источник российского агентства.
4 года назад Путин анонсировал "принципиально новый тип ядерки"
Отмечают, что в январе этого года Россия заявила, что произвела первую серию торпед "Посейдон". Это произошло через 4 года после того, как российский диктатор Путин заявил о производстве "принципиально нового типа стратегического ядерного оружия", подтвердив, что у него будет собственный источник ядерной энергии.
Чем опасны "торпеды"Посейдон"
- Подтвержденных деталей относительно "Посейдона" в открытом доступе немного, но военные аналитики говорят, что это, по сути, нечто среднее между торпедой и беспилотником, который можно запустить с атомной подлодки.
- В то же время американский эксперт по подлодкам Х. И. Саттон еще в 2019 году заявлял, что "Посейдон", диаметр которого, как ожидается, будет иметь 2 метра и длину более 20 метров, "является крупнейшей торпедой, когда-либо разработанной в любой стране".