Дивизию подлодок спецназначения, которые будут нести суперторпед "Посейдон" с ядерной боеголовкой, хотят сформировать в составе Тихоокеанского флота России до конца 2024 года.

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В конце марта Россия заявила, что на полуострове, где расположена база баллистических атомных подлодок Тихоокеанского флота России, будет завершено строительство береговой инфраструктуры для подлодок, которые будут нести торпеды "Посейдон".

Решение о формировании на Камчатке дивизии атомных подлодок специального назначения принято,

– цитирует издание источник российского агентства.

4 года назад Путин анонсировал "принципиально новый тип ядерки"

Отмечают, что в январе этого года Россия заявила, что произвела первую серию торпед "Посейдон". Это произошло через 4 года после того, как российский диктатор Путин заявил о производстве "принципиально нового типа стратегического ядерного оружия", подтвердив, что у него будет собственный источник ядерной энергии.

Чем опасны "торпеды"Посейдон"