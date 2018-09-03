Диво-вугілля від Ахметова: хто розщедрився на скандальну формулу "Роттердам+"

Якщо вийти на вулицю і попросити пересічного українця назвати будь-який порт у світі, він з високою вірогідністю відповість – Роттердам. За кілька років це голландське місто раптом стало дуже відомим в Україні. Але асоціюється воно не з морем чи тюльпанами, а з нахабною корупційною схемою, в яку залучений абсолютно кожен українець. Бо кожен з нас платить в кишеню людини, яка цю схему придумала.

Найбільшим власником теплових електростанцій в Україні є, як відомо, Рінат Ахметов та його компанія ДТЕК. Та сама ДТЕК є одночасно найбільшим в Україні видобувником вугілля, що є сировиною для його ж теплових електростанцій.

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Одній людині – Ахметову – належить 80% української теплової генерації та понад 80% видобутку енергетичного вугілля. Чом би не скористатися з такого монопольного становища? Відповідь на це питання очевидна для хлопця з жорстоких донецьких підворіть, який хвацько осідлав корумповану українську владу.

З подачі ДТЕК у 2016-му році Нацкомісія, що здійснює регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг, встановила складну розрахункову вартість енергетичного вугілля для українських теплових електростанцій. За формулою, яка отримала славнозвісну назву "Роттердам+", вугілля коштувало стільки, наче його видобували не в українській шахті, а в Австралії чи ЮАР. А транспортні видатки на це майже дорогоцінне за якістю і ціною диво-вугілля заклали такі, ніби вони пройшли шлях з морських портів Нідерландів прямісінько у котли ахметівських ТЕС.



Рінат Ахметов

Казки та й годі. Яка Австралія? Які Нідерланди? Все вугілля як видобувалось, так і видобувається на шахті у сусідній області. На шахті, де український шахтар отримує в 10 разів менше, ніж його австралійський колега. На шахті, де умови праці в 100 разів гірші, ніж в австралійській. Зате вміст сірки в ДТЕКівському вугіллі в рази більший. І тому воно нікому в світі не потрібне. Нікому, крім Ріната Ахметова.

Ще б пак. Адже отримує Ахметов за своє вугілля грошей більше, ніж за якісне австралійське, привезене дійсно з голландського порту Роттердаму. Бо так чомусь дозволила йому Нацкомісія. Хоча за понад 2 роки дії цієї схеми жодної тонни вугілля в Україну з Роттердаму не зайшло.

Хто ж такий щедрий, запитаєте ви? Хто заплатив за видуману Ахметовим схему з красивою назвою "Роттердам+" 33 мільярди гривень? І хто продовжує щомісяця сплачувати 1 мільярд 200 мільйонів?

Це ми, шановні! Я, ви, ваш сусід, український шахтар, енергетик, вчитель – будь-хто. Ми ж сплачуємо рахунки за світло? Ми ж купуємо українські товари, вироблені з використанням української електроенергії? Ми ж користуємося електротранспортом, водогонами та іншими енергоємними послугами?

Більше того. Коли щороку формуються бюджети державних шкіл, садочків, лікарень – всі вони несуть тягар тих самих видатків. І сплачують втридорога за електрику за схемою "Роттердам+" на користь Ріната Ахметова. Тому у школі, де навчається ваша дитина, кілька сотень тисяч гривень витратять не на підвищення зарплатні вчителів, які мають виховати нове покоління українців, а заплатять Ахметову. Тому у лікарні, куди може потрапити кожен з нас, вимушені переплачувати Ахметову за електроенергію через злочинну схему. Замість того, щоб купувати ліки чи медичне обладнання.

Сайт "Роттердам+" порахував, скільки грошей кожен з нас вимушений щодня дарувати Ахметову як корупційну ренту за цією схемою.

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Ось дивіться. Якщо у вас є холодильник, то ваш особистий податок Ахметову складає 128 гривень на рік. А якщо користуєтесь електричним водонагрівачем – понад 340 гривень на рік. У власників пральних машин Рінат Леонідович витягує з кишень близько 28 гривень щороку. Якщо ви користуєтеся пилососом, то сплатите додатково Ахметову понад 85 гривень на рік у складі вашого рахунку за електроенергію.

Кожна ваша поїздка у метро приносить Ахметову 25 копійок корупційного податку. Кожна пляшка молока – 23 копійки. Кожна буханка хлібу – 13 копійок. Ми навіть не можемо прийняти душ або почистити зуби, щоб не заплатити Рінату Ахметову корупційний податок за схемою "Роттердам+".



Рінат Ахметов

Мені це набридло. Набридло роками доводити НКРЕКП їхню злочинну позицію щодо "Роттердаму+". Набридло скаржитись правоохоронцям на Комісію, яка не справляється з обов’язками незалежного регулятора. Набридло у сотнях виступів, ефірів і зустрічей переконувати у тому, що дій Нацрегулятора – злочинні. Регулятора якому, схоже, вже просто не вистачає фантазії, щоб придумати більш вишуканий спосіб перекласти ще кілька десятків мільярдів гривень з кишені споживача у кишеню монополіста.

Саме тому я буду користуватись своїм правом народного депутата на законодавчу ініціативу, щоб скасувати схему "Роттердам+". Разом з колегами ми вже зареєстрували проект закону, який скасує ахметівський корупційний податок з кожного українця і призведе до зниження ціни електроенергії на 15-17%.

Подумайте, скільки коштів кожен з нас зможе зберегти у кишені, якщо піймати роттердамського злодія за руку! А я подумаю, як переконати Верховна Раду підтримати наш законопроект 8626 і повернути вкрадене в кожного з нас.