"Зелена" енергетика Ахметова: нова схема мільярдера, щоб нажитися на українцях

Рінат Ахметов продовжує будувати олігархічну імперію за рахунок всіх українців. Він добрався вже до альтернативної, так званої "зеленої" енергетики. Вона скрізь у світі несе позитивне забарвлення як альтернатива традиційним видам. Скрізь, але не в Україні, де спочатку нажитися на екологічно безпечній енергетиці придумали брати Клюєви.

В часи Януковича вони "пробили" собі компенсацію з бюджету в розмірі 200 мільйонів гривень. На той час 25 мільйонів доларів – на розбудову своєї імперії, а також пролобіювали найвищий в Європі "зелений" тариф, отримали в державних банках кредити під неліквідні кредити та безмитне ввезення обладнання.

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Після зміни влади, попри запит суспільства на покарання поплічників Януковича, Порошенко не зміг або не захотів нічого з ними вдіяти. Сонячна енергетика Клюєвих не була конфіскована на користь держави, а потрапила до китайських підприємців, а братам дали можливість безболісно втекти з України. При чому молодший Сергій Клюєв виїхав уже в часи, коли Порошенко міцно тримав за горло Генеральну прокуратуру України.

Але тепер естафету головного бенефіціара сонячної енергетики, за сприяння вже президента Порошенка, намагається отримати Рінат Ахметов.

Минулого сесійного тижня в парламенті запланували спецоперацію, цинізм якої вражає. В закон про аліменти для дітей при розгляді в другому читанні, потрапила правка про податкову пільгу на імпорт енергетичного обладнання. Автором поправки виступив один з депутатів "Народного фронту", який давно підозрювали в лояльності до олігарха.



Рінат Ахметов



Регламент Верховної Ради напряму забороняє включати до другого читання поправки, які не стосуються предмету відання закону. Але для Ахметова та його партнерів з Банкової закон не писаний, якщо на горизонті маячать чергові сотні мільйонів грошей.



Поправку про енергетичне обладнання спеціально для Ахметова включила голова податкового комітету Ніна Южаніна – пряма креатура Петра Порошенка, колишня співробітниця його телеканалу та аудитор бізнесу президента до обрання в парламент цього скликання. Без доброї волі Банкової вона ніколи б не пішла на відверту аферу.

А тепер розгадка. Податкова пільга мала розпочатися влітку цього року і закритися наприкінці 2019 року. Як виявилося, це на цей період Ахметов планував розбудувати свій сонячний бізнес. Іншими словами – податкова пільга на обладнання для сонячної енергетики була заточена виключно під Ахметова. І саме коли ДТЕК планував зупинити інвестиції в сонячну енергетику, тоді й мала припинитися дія пільги.

А тепер трохи цифр. Агенція Fitch у свіжому рейтингу "зеленого" бізнесу компанії Ахметова ДТЕК вказала, що до кінця 2019 року олігарх планує збудувати 740 Мегаватів потужностей на "зеленому" тарифі. Вони навіть вказали конкретні суми за конкретні роки – понад 400 мільйонів євро у 2018 році та майже 300 мільйонів євро у 2019 році. А після того, коли і пільги припиняли би свою дію лише 1 мільйон євро у подальші роки.

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В результаті афери, яку планувала президентський конфідент Южаніна, Ахметов мав отримати додаткового ресурсу понад 100 мільйонів, які не треба платити одразу при розмитненні обладнання, адже дві третини в інвестиціях у сонячну енергетику становить саме устаткування.

Зупинити сценарій схвалення пільгових умов для Ахметова вдалося в останній момент, завдяки уважності енергетичного експерта Андрія Геруса. Поправка була поставлена на підтвердження та провалена. Але, за традицією, можна очікувати прихованого включення цієї норми до якогось іншого законопроекту.

Ще цікавіша історія, якщо подивитися, як Ахметов збирає гроші на сонячний бізнес. Цей напрямок отримав від компаній-нерезидентів Ахметова DTEK B.V. та SCM внутрішньо групових кредитів на майже 8 мільярдів гривень.

В такий спосіб він, якщо казати науково, "оптимізує податки", а якщо просто народно – "нажухує" бюджет. Одне підприємство отримує кредит від іншого підприємства, при цьому заплачений відсоток за кредити, які Ахметов переводить сам собі закордон, відносяться на витрати. Якщо ставка 6,6%, то сума сплачених на Кіпр або у Нідерланди відсотків складає півмільярда гривень. Це значить несплачений до бюджету податок на прибуток у розмірі майже 100 мільйонів гривень.



"Зелена" енергетика

Так само за допомогою цих боргів та відсотків по них створюється враження збиткової компанії Ахметова, що дозволяє постійно спекулювати на постійних пільгах та преференціях.

При цьому Ахметов і далі імпортує вугілля через свою швейцарську прокладку DTEK Trading S.A., залишаючи там частину грошей, при річних обсягах такі операції призводять до завищення витрат українських компаній на більше ніж 1 мільярд гривень, що зменшується база оподаткування в Україні приблизно 200 мільйонів гривень на рік.

Подібних схем в Ахметова десятки, які створюють для нього пільги, що неминуче призводить як до втрат бюджету, а це невиплачені зарплати та пенсії, непрофінансовані лікарні та школи. Це також призводить до політичної корупції, адже для підтримки такого способу життя Ахметов має постійно роздавати гроші по колу.

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Зрештою, це знищує чесну політичну конкуренцію. І поки правляча верхівка буде створювати тепличні умови для олігархів, ми ніколи не отримаємо чесну політику та гідний рівень життя громадян.