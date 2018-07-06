Контроль над медіа – контроль над владою: як Порошенко захоплює колишні активи Януковича

Оточення президента Петра Порошенка хоче прибрати до рук медіа-активи родини Януковича і докладає до цього всіх зусиль. Це виглядає, як розплата за те, що ніхто з впливових фігур минулої влади так і не поніс покарання.

Коли Віктор Янукович став президентом, його завданням було не тільки побудувати авторитарну модель влади, яка гарантувала постійне збагачення та знищення конкурентів.

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Янукович обрався у 2010 році завдяки олігархічним кланам Ахметова, Фірташа та інших. Він прагнув отримати незалежність, аби вже на наступних виборах не бути заручником їх інтересів та монопольно контролювати економіку України. Перед очима в нього була модель Путіна, який зміг побудувати свій автономний клан та поставити собі на службу олігархів. Для цього Янукович вирішив побудувати свій окремий клан.



Віктор Янукович вирішив побудувати свій окремий клан

Було розподілено ролі. Банкір його сина Олександра Януковича Сергій Арбузов спочатку попрацював очільником Нацбанку, а потім першим віце-прем'єром. Керівник донецького офісу VIP-платників податків Олександр Клименко очолив Міністерство доходів та зборів. Міністром внутрішніх справ став Віталій Захарченко, а тіньовим комбінатором – Сергій Курченко.



Віце-прем'єр часів Януковича Сергій Арбузов

Окрім розподілу державних потоків, а також запуску шахрайських схем, клан Януковича почав будувати свою імперію засобів масової інформації. Адже тодішній президент хотів вийти з-під залежності не лише від грошей, але також від мас-медіа олігархів. Було присвоєно десятки ліцензій, стартувало декілька телеканалів. Частину медійних активів сім'я Януковича купила на вторинному ринку. Але далі, після втечі Януковича, його журналістські активи не були конфісковані на користь держави, а стали здобиччю вже нової влади Порошенка.

Процес переділу медіа-ринків триває, і найабсурдніше, що контрольовані поплічниками Януковича мас-медіа можуть бути використані для переобрання Петра Порошенка на новий термін.

Мова йде про колишній телеканал "Тоніс", який входив до неформального холдингу Олександра Януковича. І, замість конфіскації, він змінив власників та бренд. Від імені клану Порошенка новим акціонером телеканалу, на папері, став колишній депутат Володимир Макеєнко, який свого часу входив у групу Порошенка в парламенті. Тепер під логотипом "Прямого" Банкова регулярно атакує опонентів Порошенка на виборах.



Колишній депутат Володимир Макеєнко від імені Порошенка контролює "Прямий"

Провернувши трюк з переродження "Тонісу" в телеканал "Прямий", команда Порошенка перейшла до другого акту цього дійства. Ідеться про радіомережу Олександра Януковича, яка мала назву "Супер-Радіо", а потім провела ребрендинг та стала називатися "Пятница".

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Свого часу, в період правління Януковича, нікому не відома компанія "Новий Обрій" отримала від Нацради з питань телебачення і радіомовлення відразу 55 частот! Тобто це всі обласні центри плюс ще 30 великих міст. Фактично, крадіжку державного ресурсу на догоду тодішньому президенту оформили під псевдоконкурс. Після втечі Януковича і його оточення компанію передали в управління близькому до "сім'ї" "Українському Медіа Холдингу".

Звертає на себе увагу той факт, що як і у випадку із телеканалом "Тоніс", вказаний актив не був арештований або взятий у тимчасове управління державним агентством Арма.

Шукаючи, куди пристроїти свою мережу "Пятница", оточення Януковича-Арбузова вийшло на радіобізнесмена Анатолія Євтухова. Той є власником холдингу "Бізнес Радіо Груп". Він вніс аванс і подав документи до Нацради, щоби змінити кінцевих бенефіціарів, переоформивши на себе 50% власності. Але далі трапилося неочікуване. Чутки про те, що солодкий шмат радіоринку, а це 55 ліцензій, переходять у інші руки, змусили оточення Порошенка активізуватися. Вони вступили в змову з оточенням Януковича, запропонувавши віддати мережу радіостанцій їм.



Власник "Бізнес Радіо Груп" Анатолій Євтухов

Сценарій полягає в тому, щоб оточення Порошенка запустило на частотах Арбузова радіоверсію телеканалу "Прямий" – тобто розмовне радіо з метою промивання мізків перед виборами. І на членів Нацради з питань телебачення та радіомовлення чиниться тиск з метою переоформити ліцензії, хоча правильним рішенням було повторно продати ці 55 ліцензій на аукціоні, отримавши додаткові кошти в бюджет.

Іншими словами, медійні активи оточення Януковича, які вони здобули сумнівним шляхом, стали тепер інструментом розплати за лояльність уже нової влади.

При чому це не поодинокий випадок. Ринком ходять чутки, що за збереження в руках Курченка скандальновідомого "Українського Медіа Холдингу", оточення Януковича розрахувалося акціями станції "Наше радіо", перевівши їх на зятя Григорія Шверка, нардепа від БПП та партнера Ложкіна, з яким він разом перебував під слідством у Австрії.



Олігарх Сергій Курченко контролює "Український Медіа Холдинг"

Усі такі процеси мають просте пояснення – на Україну насуваються вибори.

Мало того, що вони контролюють державні потоки, силовиків та адміністративний ресурс. З метою збереження влади вони прагнуть зберегти контроль над медіа. Це їх план – але це не входить в наші з вами наміри.

Щоб стати цивілізованою країною, ми маємо усунути нині правлячих корупціонерів та домогтися невідворотності покарання для людей, які прийшли до влади на крові, а потім розміняли її на багатомільйонні потоки та змову з оточенням Януковича. Тільки так ми змінимо життя усіх громадян України на краще.