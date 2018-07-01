"Банальный базар": почему Генпрокуратура Луценко не расследует дела окружения Януковича

Как только Луценко стал Генпрокурором, у него с первого дня не сложились отношения с Департаментом специальных расследований Генпрокуратуры, который ведет дела Майдана, а также высокопоставленных коррупционеров прошлой власти.

Об этом в своем блоге "Чесная политика" сказал украинский политик Сергей Лещенко.

Как он отметил, резонансная история из жизни генпрокуратуры Луценко – это саботаж расследования, которое проводит департамент Горбатюка, в отношении бывшего министра юстиции Елены Лукаш.

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По словам нардепа, с февраля 2017 года, то есть полтора года! – не подписывается измененное сообщение ей о подозрении. Более того, выносятся незаконные постановления о передаче в другое подразделение. В деле по убийствам правоохранителей на Майдане происходит незаконная смена прокуроров и следующая смена подозрения и меры пресечения.

Но то, что произошло сейчас – это цветочки, по сравнению с атакой, которую устроил Луценко, когда забрал у департамента Горбатюка 12 самых громких уголовных производств: по подозрению Клименко, Злочевского, Захарченко, Януковича, о "вышки Бойко", по подозрению председателя Апелляционного суда и тому подобное,

– сказал он.

Как сказал Лещенко, они были переданы в другие подразделения и в результате или фигуранты вышли сухими из воды, как Злочевский или Бойко, или дело превратилось в громкий маскарад с перевозкой подозреваемых вертолетами. Так, как устроил с делом Клименко военный прокурор Матиос, которому поручили расследовать непрофильное производство.

Или свежий пример – когда заместители Луценко тайно посещали в Израиле бывшего министра энергетики в последнем правительстве Януковича Эдуарда Ставицкого и вели с ним внепроцесуальные переговоры сомнительного содержания. На словах, вроде бы о сделке со следствием, но при этом не получив разрешения на такие действия от израильской власти,

– прокометував нардеп.

По словам политика, все действия руководства Генпрокуратуры указывают на отсутствие в них какого-либо желания помогать прокурорам и следователям в расследовании дел в отношении предыдущей власти. Наоборот, это похоже на банальный базар, когда наиболее удачливые подельники Януковича банально покупают свободу. Только общественной оглаской и давлением граждан мы можем сломать такой сценарий, а через устранение ныне господствующих коррупционеров на следующих выборах – восстановить справедливость в Украине.

Видео полного выпуска "Честной политике" с Сергеем Лещенко за 1 июля 2018