22:43
1 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
12°C
16°C 10°C
  • понеділок
    14°C 10°C
  • вівторок
    18°C 12°C
  • середа
    23°C 12°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Чому очка Медведєва злипаються. Збірній РФ не фартануло
Вєсті Кремля
20:10, 29 червня
Вєсті.UA. Жир. Парламентські промені добра. Августо Матіос
Вєсті.UA
09:01, сьогодні
Хто забудовує територію національного парку елітними будинками
ЦРУ
09:00, 27 червня
"Хоч шалену бджілку": чому Порошенко мав повне право призначити Жебрівського аудитором НАБУ
Підсумки дна
11:00, 28 червня
Згадати Все. ПТУ та ПТУшники
Згадати все
22:30, 29 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

"Банальний базар": чому Генпрокуратура Луценка не розслідує справи оточення Януковича

2816 Читать новость на русском
Юрій Луценко
Юрій Луценко / antikor.zp.ua

Щойно Луценко став Генпрокурором, у нього з першого дня не склалися відносини з Департаментом спеціальних розслідувань Генпрокуратури, який веде справи Майдану, а також високопосадових корупціонерів минулої влади.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" сказав український політик Сергій Лещенко.

Як він зазначив, Резонансна історія з життя генпрокуратури Луценка – це саботаж розслідування, яке проводить департамент Горбатюка, щодо колишнього міністра юстиції Олени Лукаш.

Читайте також: Сірий кардинал української політики: як наші гроші йдуть у кишеню путінському куму Медвечуку

За словами нардепа, з лютого 2017 року – тобто півтора року! – не підписується змінене повідомлення їй про підозру. Більш того, виносяться незаконні постанови про передачу до іншого підрозділу. У справі щодо вбивств правоохоронців на Майдані відбувається незаконна зміна прокурорів і наступна зміна підозри і запобіжного заходу.

Але те, що сталося зараз – це квіточки, порівняно з атакою, яку влаштував Луценко, коли забрав у департаменту Горбатюка 12 найгучніших кримінальних проваджень: за підозрою Клименка, Злочевського, Захарченка, Януковича, про вишки Бойка, за підозрою голови Апеляційного суду тощо,
– сказав він.

Як сказав Лещенко, вони були передані в інші підрозділи і в результаті або фігуранти вийшли сухими з води, як Злочевський або Бойко, або справа перетворилася на гучний маскарад з перевезенням підозрюваних гвинтокрилами. Так, як влаштував зі справою Клименка військовий прокурор Матіос, якому доручили розслідувати непрофільне провадження.

Або свіжий приклад – коли заступники Луценка таємно відвідували в Ізраїлі колишнього міністра енергетики в останньому уряді Януковича Едуарда Ставицького та вели з ним позапроцесуальні переговори сумнівного змісту. На словах, начебто про угоду зі слідством, але при цьому не отримавши дозволу на такі дії від ізраїльської влади,
– прокометував нардеп.

За словами політика, всі дії керівництва Генпрокуратури вказують на відсутність у них будь-якого бажання допомагати прокурорам та слідчим в розслідуванні справ щодо попередньої влади. Навпаки, це схоже на банальний базар, коли найбільш грошовиті спільники Януковича банально купляють свободу. Лише суспільним розголосом та тиском громадян ми можемо зламати такий сценарій, а через усунення нині панівних корупціонерів на наступних виборах – відновити справедливість в Україні.

Відео повного випуску "Чесної політики" з Сергієм Лещенко за 1 липня 2018

 

Теги: Новини України Новини політики Юрій Луценко ГПУ Віктор Янукович Євромайдан Відеоблоги
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг
сьогодні, 22:00 Головні новини 1 липня: скандал в аеропорті "Київ" та новий перелік безкоштовних медпослуг
1632
Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
сьогодні, 22:00 Рейтинги Путіна, "битва омбудсменів" та як в Росії сваряться через Донбас: топ-5 блогів тижня
Блог Медіа 284
Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
сьогодні, 21:00 Справи Майдану перед загрозою розвалу: Луценко хоче розігнати Департамент спецрозслідувань
Сергій Лещенко 323
Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: виліт Німеччини з ЧС та альтернативна Конституція
343
Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
сьогодні, 20:00 Аваковські реформи: як політично залежне МВС перетворюється на репресивну машину
Олександра Дрік 330
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук