"Банальний базар": чому Генпрокуратура Луценка не розслідує справи оточення Януковича

Щойно Луценко став Генпрокурором, у нього з першого дня не склалися відносини з Департаментом спеціальних розслідувань Генпрокуратури, який веде справи Майдану, а також високопосадових корупціонерів минулої влади.

Про це у своєму блозі "Чесна політика" сказав український політик Сергій Лещенко.

Як він зазначив, Резонансна історія з життя генпрокуратури Луценка – це саботаж розслідування, яке проводить департамент Горбатюка, щодо колишнього міністра юстиції Олени Лукаш.

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За словами нардепа, з лютого 2017 року – тобто півтора року! – не підписується змінене повідомлення їй про підозру. Більш того, виносяться незаконні постанови про передачу до іншого підрозділу. У справі щодо вбивств правоохоронців на Майдані відбувається незаконна зміна прокурорів і наступна зміна підозри і запобіжного заходу.

Але те, що сталося зараз – це квіточки, порівняно з атакою, яку влаштував Луценко, коли забрав у департаменту Горбатюка 12 найгучніших кримінальних проваджень: за підозрою Клименка, Злочевського, Захарченка, Януковича, про вишки Бойка, за підозрою голови Апеляційного суду тощо,

– сказав він.

Як сказав Лещенко, вони були передані в інші підрозділи і в результаті або фігуранти вийшли сухими з води, як Злочевський або Бойко, або справа перетворилася на гучний маскарад з перевезенням підозрюваних гвинтокрилами. Так, як влаштував зі справою Клименка військовий прокурор Матіос, якому доручили розслідувати непрофільне провадження.

Або свіжий приклад – коли заступники Луценка таємно відвідували в Ізраїлі колишнього міністра енергетики в останньому уряді Януковича Едуарда Ставицького та вели з ним позапроцесуальні переговори сумнівного змісту. На словах, начебто про угоду зі слідством, але при цьому не отримавши дозволу на такі дії від ізраїльської влади,

– прокометував нардеп.

За словами політика, всі дії керівництва Генпрокуратури вказують на відсутність у них будь-якого бажання допомагати прокурорам та слідчим в розслідуванні справ щодо попередньої влади. Навпаки, це схоже на банальний базар, коли найбільш грошовиті спільники Януковича банально купляють свободу. Лише суспільним розголосом та тиском громадян ми можемо зламати такий сценарій, а через усунення нині панівних корупціонерів на наступних виборах – відновити справедливість в Україні.

Відео повного випуску "Чесної політики" з Сергієм Лещенко за 1 липня 2018