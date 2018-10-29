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      Дизайнер смастерил необычные костюмы супергероев, чтобы помогать людям с инвалидностью

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      Бэтмен и Железный человек помогают людям с инвалидностью в Черкассах. Местный дизайнер создал костюмы супергероев, чтобы развлечь людей. Чтобы изготовить персонажей известных комиксов, ему пришлось работать полгода, все делал за свой счет. Теперь каждую неделю мужчина приходит в гости к людям с инвалидностью и устраивает им уникальные спектакли.

      Дизайнер Артем Максименко создал костюм Железного человека из ковриков для йоги. Все детали вырезал вручную, далее склеивал и красил. На эскиз и работу ушло три месяца.

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      Костюм Железного человека

      А вот костюм Бэтмена дизайнер изготовил из пластика, стекловолокна и смолы.

      Своих героев Артем создавал после работы, работал каждый вечер, учился на ходу. Все – ради людей с инвалидностью. Актеры в его костюмах каждое воскресенье устраивают спектакли. На них каждый раз приходят около 20-ти зрителей.

      Волонтеры говорят: это помогает молодежи с инвалидностью забыть о проблемах, они становятся более открытыми.

      Такое общение учит человека сопереживать, участвовать в жизни другого человека, учит любить, здесь все друг другу помогают,
      – сказала дизайнер Татьяна Лозовенко.

      Вдохновляют такие встречи и самого дизайнера. Артем радушно приглашает всех присоединиться к этой инициативе.

      Теги: Новости Украины Новости Черкасс Инклюзивность
      Источник: 24 канал
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