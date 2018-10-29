Дизайнер змайстрував незвичайні костюми супергероїв, аби допомагати людям з інвалідністю

Бетмен і Залізна людина допомагають людям з інвалідністю у Черкасах. Місцевий дизайнер створив костюми супергероїв, щоб розважити людей. Аби виготовити персонажів відомих коміксів, йому довелося працювати півроку, усе робив за власний кошт. Тепер щотижня чоловік приходить у гості до людей з інвалідністю і влаштовує їм унікальні вистави.

Дизайнер Артем Максименко створив костюм Залізної людини з килимків для йоги. Всі деталі вирізав вручну, далі склеював і фарбував. На ескіз та роботу пішло три місяці.

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Костюм Залізної людини

А ось костюм Бетмена дизайнер виготовив із пластику, скловолокна і смоли.

Своїх героїв Артем створював після роботи, працював щовечора, вчився на ходу. Все – заради людей з інвалідністю. Актори у його костюмах щонеділі влаштовують вистави. На них щоразу приходять близько 20-ти глядачів.

Волонтери кажуть: це допомагає молоді з інвалідністю забути про проблеми, вони стають відкритішими.

Таке спілкування вчить людину співпереживати, брати участь в житті іншої людини, вчить любити, тут всі одне одному допомагають,

– сказала дизайнерка Тетяна Лозовенко.

Надихають такі зустрічі і самого дизайнера. Артем радо запрошує усіх доєднатись до цієї ініціативи.