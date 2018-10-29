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      Дизайнер змайстрував незвичайні костюми супергероїв, аби допомагати людям з інвалідністю

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      Бетмен і Залізна людина допомагають людям з інвалідністю у Черкасах. Місцевий дизайнер створив костюми супергероїв, щоб розважити людей. Аби виготовити персонажів відомих коміксів, йому довелося працювати півроку, усе робив за власний кошт. Тепер щотижня чоловік приходить у гості до людей з інвалідністю і влаштовує їм унікальні вистави.

      Дизайнер Артем Максименко створив костюм Залізної людини з килимків для йоги. Всі деталі вирізав вручну, далі склеював і фарбував. На ескіз та роботу пішло три місяці.

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      Костюм Залізної людини

      А ось костюм Бетмена дизайнер виготовив із пластику, скловолокна і смоли.

      Своїх героїв Артем створював після роботи, працював щовечора, вчився на ходу. Все – заради людей з інвалідністю. Актори у його костюмах щонеділі влаштовують вистави. На них щоразу приходять близько 20-ти глядачів.

      Волонтери кажуть: це допомагає молоді з інвалідністю забути про проблеми, вони стають відкритішими. 

      Таке спілкування вчить людину співпереживати, брати участь в житті іншої людини, вчить любити, тут всі одне одному допомагають,
      – сказала дизайнерка Тетяна Лозовенко. 

      Надихають такі зустрічі і самого дизайнера. Артем радо запрошує усіх доєднатись до цієї ініціативи.

       

      Теги: Новини України Новини Черкас Інклюзивність
      Джерело: 24 канал
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