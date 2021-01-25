Украинское юмористическое "Дизель шоу" будут транслировать на российском телеканале, находящемся под санкциями. Соответствующий анонс сделал телеканал "Че!", который является частью российской компании "СТС Медиа".

Как сообщает ZN.ua, россияне начнут показывать "Дизель шоу" с 8 февраля, анонсируя его как "международный комедийный хит".

При этом ООО "СТС Медиа" попало в санкционный список российских телеканалов, радиостанций, интернет-сайтов и других СМИ, который в мае прошлого года подписал Президент Украины Владимир Зеленский.

Согласно решению СНБО и главы государства, любое сотрудничество с данными СМИ запрещено.

В самом "Дизель шоу" ситуацию пока никак не комментируют.