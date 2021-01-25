Українське гумористичне "Дизель шоу" транслюватимуть на російському телеканалі, що знаходиться під санкціями. Відповідний анонс зробив телеканал "Че!", який є частиною російської компанії "СТС Медіа".

Як повідомляє ZN.ua, росіяни почнуть показувати "Дизель шоу" з 8 лютого, анонсуючи його як "міжнародний комедійний хіт".

При цьому ТОВ "СТС Медіа" потрапило до санкційного списку російських телеканалів, радіостанцій, інтернет-сайтів та інших ЗМІ, який у травні минулого року підписав Президент України Володимир Зеленський.

Згідно з рішенням РНБО і голови держави, будь-яка співпраця з даними ЗМІ заборонена.

У самому "Дизель шоу" ситуацію поки ніяк не коментують.