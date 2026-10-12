Соответствующее обращение к Дональду Трампу подписали семь сенаторов. Документ размещен на сайте комитета по международным делам.

Что известно о требовании сенаторов?

Четверо республиканцев и трое демократов обвинили администрацию президента США в принятии решения без обязательных консультаций с Конгрессом. Также законодатели подчеркнули, что еще в 2022 году импорт российских энергоносителей был прямо запрещен для того, чтобы предотвратить финансирование войны против Украины.

В совместном заявлении сенаторы подчеркнули, что Соединенные Штаты не должны оказывать финансовую поддержку Кремлю, пока тот продолжает свою жестокую войну. Они требуют немедленно изменить курс и отменить действие соглашения.

Соединенные Штаты не должны оказывать Путину финансовую помощь, пока Россия продолжает убивать украинских мирных жителей,

– говорится в документе.

Что известно о соглашении?

9 октября Дональд Трамп объявил о достижении договоренности об " поставки российского дизельного топлива " на американский и мировой рынки. После этого Управление по контролю за иностранными активами Минфина США выдало временную лицензию, которая исключает эти операции из-под санкций. В ответ Россия частично сняла собственный запрет на экспорт и разрешила поставки топлива.

Президент Украины резко раскритиковал такой шаг партнеров. Он подчеркнул, что разрешение на продажу нефтепродуктов является " прямой инвестицией в войну ", за которую Россия отблагодарит дальнейшим террором.

В то же время эксперты отмечают, что заявленные объемы поставок слишком незначительны, чтобы существенно повлиять на снижение цен на заправках в США.