Відповідне звернення до Дональда Трампа підписали семеро сенаторів. Документ розміщений на сайті комітету закордонних справ.

Що відомо про вимогу сенаторів?

Четверо республіканців та троє демократів звинуватили адміністрацію президента США в ухваленні рішення без обов'язкових консультацій з Конгресом. Також законодавці наголосили, що ще у 2022 році імпорт російських енергоносіїв був прямо заборонений для того, щоб запобігти фінансуванню війни проти України.

У спільній заяві сенатори наголосили, що Сполучені Штати не повинні надавати фінансову підтримку Кремлю, поки той продовжує свою жорстоку війну. Вони вимагають негайно змінити курс та зупинити дію угоди.

Сполучені Штати не повинні надавати Путіну фінансову допомогу, поки Росія продовжує вбивати українських мирних жителів,

– йдеться в документі.

Що відомо про угоду?

Дональд Трамп 9 жовтня оголосив про домовленість щодо постачання російського дизелю на американський та світовий ринки. Після цього Управління з контролю за іноземними активами Мінфіну США видало тимчасову ліцензію, яка виводить ці операції з-під санкцій. У відповідь Росія частково зняла власну заборону на експорт та дозволила постачання пального.

Президент України різко розкритикував такий крок партнерів. Він підкреслив, що дозвіл продавати нафтопродукти є прямою інвестицією у війну, за яку Росія віддячить подальшим терором.

Водночас експерти зазначають, що заявлені обсяги постачань є надто незначними, щоб суттєво вплинути на зниження цін на заправках у США.