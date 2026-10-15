Об этом российский министр заявил на саммите Совещания по взаимодействию и мерам доверия в Азии во время беседы с журналистами.

Что сказал Лавров?

Особое внимание представитель Москвы уделил инициативе о взаимных договоренностях в сфере энергетики. По его словам, российская сторона якобы поддержала так называемое "дизельное соглашение", предложенное США, в то время как Киев категорически отверг этот формат.

Он обвинил Украину в продолжении ударов по российским НПЗ.

Однако господин Зеленский, кажется, уже неоднократно публично заявлял: "Хватит придираться ко мне с этим соглашением о дизеле. Дайте вместо этого ракеты Patriot. Мне нужно и дальше наносить удары по энергетическому сектору России, в частности по нефтеперерабатывающим заводам".

– заявил глава МИД страны-агрессора.

Российская сторона пытается представить такую позицию как демонстративное пренебрежение мирными усилиями Вашингтона. Лавров подчеркнул, что риторика Киева противоречит заявлениям американского руководства.

Это прямой вызов, притом грубый, президенту Трампу, который активно поддерживал это соглашение и публично высказывался о нем более одного раза,

– Лавров.

Кроме того, чиновник заявил, что якобы Зеленский считает, что весь мир ему должен, тогда как сам он никому ничего не обязан в ответ. Пропагандист также обвинил украинскую сторону в неготовности предпринимать "честные шаги, основанные на принципах равенства". О том, какая страна неоднократно отказывалась от переговоров, самых разнообразных форматов переговоров и предложений о прекращении огня, Лавров не упомянул.

Напомним, что 26 сентября в кулуарах 81-й сессии Генассамблеи ООН министр жаловался на то, что Киев создает препятствия для американо-российских отношений. Лавров заявлял, что Украину необходимо убрать из международной повестки дня, поскольку она "путается под ногами".