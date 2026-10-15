Про це російський міністр заявив на саміті Наради щодо взаємодії та заходів довіри в Азії під час розмови із журналістами.

Що сказав Лавров?

Окрему увагу представник Москви приділив ініціативі щодо взаємних домовленостей у сфері енергетики. За його словами, російська сторона нібито підтримала так звану "дизельну угоду", яку запропонували США, в той час, як Київ категорично відкинув цей формат.

Він звинуватив Україну в продовженні ударів по російських НПЗ.

Однак пан Зеленський, здається, вже неодноразово публічно заявляв: "Досить чіплятися до мене з цією угодою щодо дизеля. Дайте натомість ракети Patriot. Мені потрібно й далі завдавати ударів по енергетичному сектору Росії, зокрема по нафтопереробних заводах".

– заявив глава МЗС країни-агресорки.

Російська сторона намагається подати таку позицію як демонстративну зневагу до мирних зусиль Вашингтона. Лавров наголосив, що риторика Києва суперечить заявам американського керівництва.

Це прямий виклик, до того ж грубий, президенту Трампу, який активно підтримував цю угоду і публічно висловлювався про неї більше ніж один раз,

– Лавров.

Окрім того, посадовець заявив, що нібито Зеленський вважає, що весь світ йому винен, тоді як сам він нічого не зобов'язаний нікому навзаєм. Пропагандист також звинуватив українську сторону в неготовності робити "чесні кроки, засновані на засадах рівності". Про те, яка країна неодноразово відмовлялась від переговорів, найрізноманітніших форматів перемовин та пропозицій припинити вогонь, Лавров не згадав.

Нагадаємо, що 26 вересня на полях 81 сесії Генасамблеї ООН міністр жалівся на те, що Київ створює перешкоди для американсько-російських відносин. Лавров заявляв, що Україну необхідно прибрати з міжнародного порядку денного, бо вона "плутається під ногами".