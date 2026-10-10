О том, что планы по нанесению ударов остаются неизменными, сообщает Financial Times со ссылкой на высокопоставленного украинского чиновника.

Что планирует сделать Украина?

По его словам, договоренности между Дональдом Трампом и Владимиром Путиным не повлияют на действия украинских военных.

Мы будем сжигать нефтеперерабатывающие заводы,

– подчеркнул чиновник.

Что известно о дизельном соглашении?

В пятницу вечером Дональд Трамп заявил о телефонном разговоре с Владимиром Путиным, в ходе которого они договорились о поставках миллионов тонн российского дизельного топлива в США. Сразу после этого Министерство финансов США выдало генеральную лицензию, разрешающую импорт российского дизельного топлива до 17 апреля 2027 года. Сам Путин подтвердил готовность поставлять нефтепродукты на американский рынок и выразил надежду на дальнейшее сотрудничество.

В то же время помощник российского лидера Юрий Ушаков добавил, что в ходе этого же разговора Путин отверг возможность мирных переговоров. Он заявил, что Россия будет продолжать боевые действия до капитуляции Украины.

Реакция Украины

Владимир Зеленский после встречи с делегацией Конгресса США в Киеве резко раскритиковал решение американской администрации. Он назвал снятие санкций абсолютно ужасным шагом, который обеспечит агрессора дополнительными миллиардами на войну.

Подарки Путину не принесут ни мира, ни какой-либо пользы цивилизованному миру,

– отметил Владимир Зеленский.

Напомним, в ответ на эти договоренности дроны уже поджгли стратегический нефтетерминал в в Ростове.

Стоит отметить, что еще в конце сентября Дональд Трамп с жаловался на Украину, мотивировав это тем, что российские нефтеперерабатывающие заводы выходят из строя.