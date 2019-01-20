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      Длительный сон может быть смертельно опасным для беременных

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      Долгий сон опасен для беременной
      Долгий сон опасен для беременной / pixabay.com

      Ученые Мичиганского университета выяснили, что непрерывный сон продолжительностью более девяти часов в сутки может привести к позднему выкидышу у беременных.

      Об этом сообщает EurekAlert!.

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      В исследовании приняли участие 153 женщины, у которых в последний месяц перед опросом произошел выкидыш (на 28 неделе беременности или позже), и 480 женщин с продолжающейся беременностью в третьем триместре или уже родили.

      Респонденты сообщали о качестве сна во время вынашивания ребенка. По словам ученых, выяснилось, что беременные женщины часто просыпаются ночью, и это имеет какой-то защитный эффект для здоровья их нерожденного ребенка. А у тех, кто сообщал о длительном спокойный сон, повышался риск выкидыша.

      Довгий сон небезпечний для вагітної
      Пробуждение беременной ночью имеет защитный эффект для плода

      Ученые связывают это с тем, что ночные пробуждения активируют вегетативную нервную систему, что повышает артериальное давление. Эти кратковременные изменения компенсируют длительные периоды низкого кровяного давления во время сна. Известно, что низкое давление связывают с нарушениями развития плода, преждевременными родами и выкидышами. В то же время частые пробуждения также связаны с проблемами в развитии эмбриона.

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      Теги: Беременность и роды
      Источник: 24 Канал
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