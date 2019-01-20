Довготривалий сон може бути смертельно небезпечним для вагітних

Вчені Мічиганського університету з'ясували, що безперервний сон тривалістю більше дев'яти годин на добу може привести до пізнього викидня у вагітних.

Про це повідомляє EurekAlert!.

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У дослідженні взяли участь 153 жінки, у яких в останній місяць перед опитуванням стався викидень (на 28 тижні вагітності або пізніше), і 480 жінок з триваючою вагітністю в третьому триместрі або вже народили.

Респонденти повідомляли про якість сну під час виношування дитини. За словами вчених, з'ясувалося, що вагітні жінки часто прокидаються вночі, і це має якийсь захисний ефект для здоров'я їх ненародженої дитини. А у тих, хто повідомляв про тривалий спокійний сон, підвищувався ризик викидня.



Прокидання вагітної вночі має захисний ефект для плоду

Вчені пов'язують це з тим, що нічні пробудження активують вегетативну нервову систему, підвищує артеріальний тиск. Ці короткочасні зміни компенсують тривалі періоди низького кров'яного тиску під час сну. Відомо, що низький тиск пов'язують з порушеннями розвитку плода, передчасними пологами і викиднями. У той же час часті пробудження також пов'язані з проблемами в розвитку ембріона.

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