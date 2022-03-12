Для помощи беженцам с детьми в европейских странах создан единый европейский ресурс Missing Children Europe.
Важно, что ресурс помогает разыскать пропавших детей, как в Украине, так и в Европе.
К теме С начала войны Укрзализныця эвакуировала около 250 тысяч детей
На сайте Missing Children Europe можно найти информацию:
- как сообщить об исчезновении украинского ребенка в Европе;
- форму сообщения об исчезновении ребенка в Украине;
- информацию о пропавших детях, находящихся сейчас в розыске;
- ресурсы поддержки для украинцев и их детей за границей.
Сайт Missing Children Europe создан в сотрудничестве со Службой розыска детей и ВОО "Магнолия" / All - Ukrainian NGO "Magnolia".
Важно – С начала войны от рук россиян погибли 79 детей: смотрите видео