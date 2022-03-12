Для помощи беженцам с детьми в европейских странах создан единый европейский ресурс Missing Children Europe .

Важно, что ресурс помогает разыскать пропавших детей, как в Украине, так и в Европе.

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На сайте Missing Children Europe можно найти информацию:

как сообщить об исчезновении украинского ребенка в Европе;

форму сообщения об исчезновении ребенка в Украине;

информацию о пропавших детях, находящихся сейчас в розыске;

ресурсы поддержки для украинцев и их детей за границей.

Сайт Missing Children Europe создан в сотрудничестве со Службой розыска детей и ВОО "Магнолия" / All - Ukrainian NGO "Magnolia" .