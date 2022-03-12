Для допомоги біженцям з дітьми в європейських країнах створено єдиний європейський ресурс Missing Children Europe.

Важливо, що ресурс допомагає розшукати зниклих дітей як в Україні, так і в Європі.

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На сайті Missing Children Europe можна знайти інформацію:

як повідомити про зникнення української дитини у Європі;

форму повідомлення про зникнення дитини в Україні;

інформацію про зниклих дітей, які зараз у розшуку;

ресурси підтримки для українців та їх дітей закордоном.

Сайт Missing Children Europe створено у співпраці зі Службою розшуку дітей та ВГО "Магнолія" /All - Ukrainian NGO "Magnolia".

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