Для допомоги біженцям з дітьми в європейських країнах створено єдиний європейський ресурс Missing Children Europe.
Важливо, що ресурс допомагає розшукати зниклих дітей як в Україні, так і в Європі.
До теми Від початку війни Укрзалізниця евакуювала близько 250 тисяч дітей
На сайті Missing Children Europe можна знайти інформацію:
- як повідомити про зникнення української дитини у Європі;
- форму повідомлення про зникнення дитини в Україні;
- інформацію про зниклих дітей, які зараз у розшуку;
- ресурси підтримки для українців та їх дітей закордоном.
Сайт Missing Children Europe створено у співпраці зі Службою розшуку дітей та ВГО "Магнолія" /All - Ukrainian NGO "Magnolia".
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