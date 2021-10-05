Оффшоры любого – это плохо. Об этом спикер сказал во время брифинга в Раде. Он напомнил, что ранее власти критиковали определенных лиц за оффшоры.

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Оффшоры – это нормально в бизнесе, – Разумков

Так, председатель парламента отметил, что для бизнеса – это нормальная практика.

Для бизнеса оффшоры – это нормальная практика. И оно так работает. Но когда ты переходишь с позиции бизнеса во власть, ты должен быть максимально открыт. Поэтому оффшоры для любого из государственных служащих – это плохо,

– отметил Разумков.

Он добавил, что сам оффшоров не имеет. Для него это принципиальная позиция.

Что известно о скандале с оффшорами