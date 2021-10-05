Оффшоры любого – это плохо. Об этом спикер сказал во время брифинга в Раде. Он напомнил, что ранее власти критиковали определенных лиц за оффшоры.
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Оффшоры – это нормально в бизнесе, – Разумков
Так, председатель парламента отметил, что для бизнеса – это нормальная практика.
Для бизнеса оффшоры – это нормальная практика. И оно так работает. Но когда ты переходишь с позиции бизнеса во власть, ты должен быть максимально открыт. Поэтому оффшоры для любого из государственных служащих – это плохо,
– отметил Разумков.
Он добавил, что сам оффшоров не имеет. Для него это принципиальная позиция.
Что известно о скандале с оффшорами
- Более 600 журналистов из 117 стран мира сделали международное расследование Pandora Papers. Проанализировали масштабную утечку конфиденциальных документов.
- Украинские журналисты показали расследование "Оффшор 95", в котором говорится об оффшорных счетах президента Владимира Зеленского.
- Утверждают, что бизнес "Квартала 95" якобы причастен к оффшорной сети, центральной в которой является фирма Maltex Multicapital Corp, зарегистрированная на Виргинских островах.
- В расследовании говорится, что менеджеры компаний олигарха Игоря Коломойского были причастны к захвату контрольного пакета киностудии на берегу Черного моря.
- А Борис Ложкин после назначения в Администрацию Президента Петра Порошенко купил дочери дорогую квартиру в центре Лондона.