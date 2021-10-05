Офшори будь-кого – це погано. Про це спікер сказав під час брифінгу у Раді. Він нагадав, що раніше влада критикувала певних осіб за офшори.
До речі Розслідування Pandora Papers: у НАЗК перевіряють декларацію Зеленського та Баканова
Офшори – це нормально у бізнесі, – Разумков
Так, голова парламенту зауважив, що для бізнесу – це нормальна практика.
Для бізнесу офшори – це нормальна практика. І воно так працює. Але коли ти переходиш з позиції бізнесу у владу, ти повинен бути максимально відкритий. Тому офшори для будь-кого з державних службовців – це погано,
– наголосив Разумков.
Він додав, що сам офшорів не має. Для нього це принципова позиція.
Що відомо про скандал з офшорами
- Понад 600 журналістів зі 117 країн світу зробили міжнародне розслідування Pandora Papers. Проаналізували масштабний витік конфіденційних документів.
- Українські журналісти показали розслідування "Офшор 95", у якому йдеться про офшорні рахунки президента Володимира Зеленського.
- Стверджують, що бізнес "Кварталу 95" нібито причетний до офшорної мережі, центральною у якій є фірма Maltex Multicapital Corp, зареєстрована на Віргінських островах.
- У розслідуванні мовиться, що менеджери компаній олігарха Ігоря Коломойського були причетні до захоплення контрольного пакета кіностудії на березі Чорного моря.
- А Борис Ложкін після призначення в Адміністрацію Президента Петра Порошенка купив дочці дорогу квартиру в центрі Лондона.