Офшори будь-кого – це погано. Про це спікер сказав під час брифінгу у Раді. Він нагадав, що раніше влада критикувала певних осіб за офшори.

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Офшори – це нормально у бізнесі, – Разумков

Так, голова парламенту зауважив, що для бізнесу – це нормальна практика.

Для бізнесу офшори – це нормальна практика. І воно так працює. Але коли ти переходиш з позиції бізнесу у владу, ти повинен бути максимально відкритий. Тому офшори для будь-кого з державних службовців – це погано,

– наголосив Разумков.

Він додав, що сам офшорів не має. Для нього це принципова позиція.

Що відомо про скандал з офшорами