Визит в Украину российского певца Василия Вакуленко по прозвищу Баста вызвал новую волну дискуссий об эффективности нашей государственной политики противодействия Российской Федерации. Далее читайте на украинском.

Жвава реакція українського суспільства свідчить, що крапку ставити рано, питання не вирішено – поведінка органів державної влади України не відповідає очікуванням українського суспільства. Якщо влада вважає, що внесення Вакулєнка до Переліку осіб, які створюють загрозу національній безпеці і як наслідок неможливість відвідувати Україну протягом трьох років є достатнім покаранням для російського співака, то певна частина українського суспільства так не вважає.

До теми Баста, який виступав в окупованому Криму, приїхав у Київ

На пряме питання Ксенії Собчак "Крим чий?" Баста-Вакулєнко так не спромігся дати пряму відповідь, заїкався, втрачав думку, намагаючись проскочити між крапельками. Баста обрав стратегію сидіти на двох стільцях, вдаючи з себе "мизамір-внєпалітікі". Артисту потрібна публіка, артисту потрібні концерти, артисту не можна втрачати український ринок. Заради цього в нього навіть "мама укрАінка".

Так і виходить, що з одного боку "мама укрАінка", а з іншого – концерти в окупованому Криму, участь у журі конкурсу пісні про так званий "Кримський міст" та зйомка в ролі російського військового комісара в Севастополі.

А тепер по черзі.

Баста незаконно відвідував Крим.

Будь ласка – адміністративна відповідальність і штраф.

Концерт Басти у окупованій Ялті:

Але Баста не просто відвідував Крим. Баста давав концерти. Тим самим ігнорував позицію і вимоги держави-суверена України, підтримував позицію держави-окупанта Російської Федерації, намагався легітимізувати окупацію та подальшу анексію Кримського півострову, створював ілюзію безкарності злочину агресії.

Баста брав участь у журі конкурсу пісень та віршів про "Кримський міст".

Важливо Охоронці Басти накинулися на киянина, який спитав співака про Крим

Але це не просто творчий конкурс. Будівництво транспортного переходу через Керченську протоку (окупанти називають його "Кримській міст") стало не просто місцем розпилу російського бюджету людьми Путіна, а й фетішем всього російського суспільства. Начхати на вчинення воєнного злочину – агресії, начхати на міжнародне невизнання анексії, начхати на резолюції ООН, ПАРЄ, ОБСЄ, тощо. Сліпа віра нерозвинутої частини російського суспільства в свою могутність і безкарність підтримана та оздоблена участю Вакулєнка та інших російських зірок у журі конкурсу, направленого на вихваляння зухвалого порушення міжнародного права.

Баста знімався в ролі російського воєнного комісара міста Севастополя.

Ще раз: "військовий комісар Збройних Сил Російської Федерації міста Севастополя". Додаю скрін з фільма.

Посібник окупантів Баста в образі окупанта Криму / Скріншот відео

Концерти в Криму, участь у журі конкурсу вихваляння матеріального підтвердження анексії Криму та військовий комісар "города Севастополя" – всі три обставини самі по собі, а тим паче в сукупності, прямо спричиняють шкоду національним інтересам України, зазіхають на наш суверенітет та територіальну цілісність.

Виправдання посібника окупантів Баста вперше прокоментував свій скандальний візит в Україну

Саме тому відвідування окупованого півострова в порушення порядку, встановленого Україною, з метою заподіяння шкоди інтересам держави є злочином, передбаченим статтею 332-1 Кримінального Кодексу України

Нашим правоохоронцям треба навчитися приймати рішення відповідно до закону – відкривати кримінальні провадження, розслідувати факти порушень, притягати винних до відповідальності, а не чекати вказівок "згори". На таку просту та чітку реакцію українських правоохоронних органів і розраховувала активна частина українського суспільства.

Заборона в'їзду в країну не є покаранням, оскільки не відповідає суспільній небезпеці вчиненого Бастою діяння. За злочин треба нести кримінальну відповідальність. І це не підлягає обговоренню, оскільки є основою функціонування цивілізованого демократичного суспільства.

А тому іноземний громадянин Вакулєнко за злочин, за Крим, має відповідати за Кримінальним Законом України.

І баста!