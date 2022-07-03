Кроме этого, российские медиа запускают нарратив о том, что это Украина виновата в том, что ее города бомбят. Мол, обороняется, так и сама напросилась.

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Три причины ракетного террора России, по мнению Денисенко

Первая причина – сеять панику и недоверие у украинцев. При этом российские медиа запускают нарратив о том, что если бы Украина не оборонялась, то ее города не разрушили бы. Как будто мы сами решили обороняться и умирать, а нас ведь только хотели "защитить". Пока этот нарратив продвигают все российские телеграм-каналы. В этом месяце он становится одним из 5 – 6 главных. Вторая причина – давление на Запад. Агрессор пытается поднять ставки и заставили западных лидеров сесть за стол переговоров. Третья причина – российская элита, которых Путин "вымазывает в крови" этими ракетными обстрелами. Мол, таким образом Путин показывает "сливкам" России, что у них два варианта: либо они с ним, либо их нет вообще.

Последние ракетные удары по Украине

Ракетный террор России продолжается. В частности, под утро 2 июля оккупанты выпустили по Николаеву сразу 10 ракет. Они атаковали сразу несколько объектов инфраструктуры, среди которых был порт. К счастью, люди в результате обстрелов не пострадали и большинство ракет "сбили" в пригороде.

В тот же день россияне встроили в хозяйственное здание прибрежной зоны базы отдыха в Одессе. К счастью, теперь обошлось без жертв.

Уже 3 июля около 4 утра взрывы слышали в Харькове. Пока детальной информации нет.

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