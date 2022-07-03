Окрім цього, наразі російські медіа запускають наратив про те, що це Україні винна в тому, що її міста бомблять. Мовляв, обороняється, то й сама напросилася.

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Три причини ракетного терору Росії на думку Денисенко

Перша причина – сіяти паніку та недовіру в українців. При цьому російські медіа запускають наратив про те, що якби Україна не оборонялася, то її міста. Тобто навіщо об не зруйнували б. Буцімто ми самі вирішили оборонятися і вмирати, а нас же лише хотіла "захистити". Наразі цей наратив просувають всі російські телеграм-канали. Цього місяця він стає одним із 5 – 6 головних. Друга причина – тиск на Захід. Агресор намагається підняти ставки й змусили західних лідерів сісти за стіл переговорів. Третя причина – російська еліта, яких Путін "вимазує в кров" цими ракетними обстрілами. Мовляв, таким чином Путін показує "вершкам" Росії, що у них два варіанти: або вони з ним, або їх немає взагалі.

Останні ракетні удари по Україні

Ракетний терор Росії продовжується. Зокрема під ранок 2 липня окупанти випустили по Миколаєву одразу 10 ракет. Вони атакували одразу кілька об'єктів інфраструктури, серед яких був і порт. На щастя, люди внаслідок обстрілу не постраждали і більшість ракет "збили" в передмісті.

Того ж дня росіяни вгатили у господарчу будівлю прибережної зони бази відпочинку в Одесі. На щастя, тепер минулося без жертв.

Вже 3 липня, близько о 4 ранку, вибухи чули у Харкові. Наразі детальної інформації немає.

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