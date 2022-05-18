Российские (и беларуские) государственные СМИ активно подхватили тему, иногда доходя до заявлений о "голодающей Европе".

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Риски для Европы

Страны ЕС, естественно, с недостатком продовольствия не столкнуться — тут пропагандисты уж слишком ушли в фантазии. Тем не менее, проблема актуальна, и в том числе (опосредованно) для Европейского континента.

Для понимания того, что происходит стоит обратиться к статистике торговли в первую очередь зерном. Украина — один из крупнейших мировых производителей.

Но Россия заблокировала украинские порты и в апреле целенаправленно уничтожала топливную инфраструктуру. Цель была не только создать проблемы ВСУ на фронте, но и сорвать посевную. Частично это удалось — в 2022 году зерна будет собрано намного меньше, чем в 2021. Добавляем проблемы экспорта.

Ключевыми покупателями украинского зерна являются страны Африки и Азии. Большинство из них относится к государствам повышенного миграционного риска. А это уже проблема ЕС.

Что с удобрениями

Вторая составляющая — цены на удобрения. Ещё до войны, искусственно загоняя цены на природный газ вверх, Россия создала предпосылки для роста цен на азотные удобрения.

Добавляем к этому санкции против Беларуськалия, которые (в формате введения в 2021 году были очень выгодны российскому "Уралхиму"). В 2022 сам "Уралхим" получил санкционный удар. В результате на Ванкуверской бирже цены на хлористый калий (на условиях FOB) выросли с 245 долларов за тонну до 562,5 долларов за тонну.

Для стран ЕС, США это не есть проблемой — сельхозпроиводители выдержат, плюс есть программы поддержки. КНР и Индия успешно «душат по ценам» беларусов и русских (продолжая покупать удобрения у них).

Но что будут делать бедные страны той же Африки?

Там сельхоз-производители не могут позволить себе закупаться в привычных (и минимально необходимых) объёмах. Результат снижение урожайности, которое происходит на фоне ограничения предложения зерна на мировых рынках.

Искусственный кризис

Обе составляющие проблемы РФ создала искусственно. И уже сегодня звучат предложения ООН "обменять часть санкций на разблокировку украинских портов".

Но Кремль рассчитывает подождать до середины лета, возможно, создать ещё несколько кризисных точек. И попытаться обменять уступки на второстепенных площадках (но важных для ЕС и США) на более выгодные для себя условия по ключевым вопросам.

В таком подходе нет ничего нового: это традиция российской внешней политики. Можно вспомнить слова Лаврова "Эскалация ради деэскалации".

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