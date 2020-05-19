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Для Гордона это хайп и рейтинги, для служб – информация, – эксперт о скандальных интервью

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Дмитро Гордон
Дмитро Гордон / Скриншот

Журналист Дмитрий Гордон взял интервью у экс-лидера боевиков Стрелкова-Гиркина и самопровозглашенной экс-прокурора Крыма Поклонской. Для него это может быть шансом поднять рейтинги.

Водночас українські СБУ та Офіс генпрокурора можуть знайти необхідну їм інформацію. Про це в коментарі 24 каналу зазначила заступниця міністра інформаційної політики Тетяна Попова. 

До теми Це шоу-бізнес дуже низької якості, – журналіст про інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним

"Наскільки я зрозуміла, перед тим, як робити інтерв'ю з Поклонською та Гіркіним, Гордон проінформував, як мінімум, СБУ. Я це зрозуміла з повідомлення самого відомства", – зазначила Попова.

Але це була його ініціатива. Для нього – це, в принципі, хайп і рейтинги. Можливо, для служби і для прокуратури – це якась можливість задокументувати події захоплення Криму (в тому, як про це розповідала Поклонська), чи події на Донбасі (де в принципі Гіркін визнає, що він воєнний злочинець),
– підкреслила заступниця міністра.

Також вона нагадала, що не так давно світ побачив інтерв'ю BBC з Януковичем, з якого випливали всі його порушення щодо Межигір'я. Al Jazeera брала інтерв'ю в Осами бен Ладена – і це транслювало CNN.

"Тобто такі речі у світі в міжнародних ЗМІ також відбуваються. Інше питання – наскільки правильно було побудоване інтерв'ю", – підсумувала Попова.

Як відреагували в СБУ на інтерв'ю Гордона

  • У СБУ проводять перевірку інтерв'ю, яке Гордон взяв у екслідера бойовиків Стрєлкова-Гіркіна та самопроголошеної експрокурорки Криму Поклонської.
  • У відомстві повідомляють, що інтерв'ю Гордон зробив із власної ініціативи. Тобто таким чином у відомстві і не заперечують, і не підтверджують тезу Гордона про нібито "співпрацю із українськими службами".
  • СБУ вже взялася аналізувати відео, зокрема як можливий доказ агресії Росії і її вини у війні.

 

Автор: Дарья Кудимова, Екатерина Козачинская
Теги: Война на Донбассе Аннексия Крыма Журналисты СМИ Наталья Поклонская Украина – Россия Офис генпрокурора СБУ Дмитрий Гордон Новости Украины
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