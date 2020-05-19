Это шоу-бизнес очень низкого качества, – журналист об интервью Гордона с Поклонской и Гиркиным

Интервью Дмитрия Гордона с Поклонской и Гиркиным – это точно не журналистика. Это шоу-бизнес очень низкого качества, а оправдание о сотрудничестве с украинскими спецслужбами – бред.

Такое мнение в эфире программы "Политбюро" на 24 канале высказал журналист Сергей Иванов. Он добавил, что то же самое делают и российские и другие видеоблогеры.

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"Кто-то выпускает газы и поджигает зажигалкой, кто-то тестирует блюда, кто-то ест червей – это шок-контент, который очень распространен в ютубе. В частности, в российском ютуб-сегменте. Ничего общего с журналистикой это не имеет", – сказал Иванов.

Это не журналистика, а шоу-бизнес очень низкого качества,

– заверил журналист.

По словам Иванова, утверждения Гордона о том, что эти материалы могут помочь Украине – бред. "Все оправдания, что по материалам этих интервью, мол, будет писаться история – такого не будет", – отметил журналист.

Более того, оправдание, что он проводил это в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, как по мне, бред. Я не знаю, на каких "хомячков" оно рассчитано,

– подытожил Иванов.

Что известно о скандальных интервью? Дмитрий Гордон опубликовал интервью с нынешним депутатом Госдумы России Поклонской. Впоследствии – еще и с лидером террористов Гиркиным. Эти интервью раскритиковали большинство журналистов и политиков. Некоторые коллеги Дмитрия Гордона заявили, что это злоупотребление свободой слова.



Сам Гордон впоследствии заявил, что все было спланировано в сотрудничестве с украинскими спецслужбами, а впоследствии эти материалы станут основными в суде по делу об аннексии Крыма и развязыванию войны на Донбассе.



В то же время в СБУ прокомментировали заявление Гордона. Там отметили, что интервью он сделал по собственной инициативе. Таким образом в ведомстве и не опровергли, и не подтвердили тезис Гордона о якобы "сотрудничестве с украинскими службами".