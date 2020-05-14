Поклонская солгала в интервью Гордону, в Киеве работают ее адвокаты, – прокуратура Крыма

Бывшая "прокурорка" аннексированного Крыма и нынешняя депутат Госдумы России Наталья Поклонская в интервью журналисту Дмитрию Гордону солгала о том, что ничего не знает об уголовных производствах против нее в Украине.

Заместитель начальника управления Прокуратуры АРК Борис Паращук заявил, что адвокаты Поклонской активно работают в Украине по делу против нее о нарушении законов и обычаев войны, сообщает "Крым.Реалии".

К теме Поклонская в интервью разрушила свои шансы на защиту в Европейском суде, – прокуратура Крыма

Это выстроена такая стратегия защиты. Поклонская якобы не понимает, ничего не знает,

– пояснил Паращук.

В то же время ее адвокаты показывают договор о предоставлении правовой помощи. Это свидетельствует о том, что Наталья Поклонская знает о преследовании в Украине. "Ее адвокаты приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд, знакомятся с материалами уголовного производства", – рассказал Борис Паращук.

Более того, правоохранительные органы Украины отправили мотивацию по военным преступлениям Поклонской всем возможным средствам связи, в том числе в Генрокуратуру России.

Однако Россия отказалась от сотрудничества, мотивируя это тем, что выполнение нашего запроса якобы может навредить их суверенитету,

– пояснил Паращук.

Ранее в прокуратуре Крыма заявили, что в интервью Наталья Поклонская подтвердила свой процессуальный статус подозреваемого по уголовным делам Украины. Теперь предательница не может обращаться в Европейский суд по правам человека, как она бы того хотела.

Что известно о Наталье Поклонской?Депутат Госдумы России, с 2012 до 2014 года занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры в Киеве. В 2014 году Наталью Поклонскую уволили из органов прокуратуры Украины.



Поклонская поддержала аннексию Крыма и всесторонне способствовала этому. В Украине против Натальи Поклонской отрыли несколько уголовных производств, она находится в розыске.

Что известно об интервью Поклонской Гордону