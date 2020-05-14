Поклонская солгала в интервью Гордону, в Киеве работают ее адвокаты, – прокуратура Крыма
Бывшая "прокурорка" аннексированного Крыма и нынешняя депутат Госдумы России Наталья Поклонская в интервью журналисту Дмитрию Гордону солгала о том, что ничего не знает об уголовных производствах против нее в Украине.
Заместитель начальника управления Прокуратуры АРК Борис Паращук заявил, что адвокаты Поклонской активно работают в Украине по делу против нее о нарушении законов и обычаев войны, сообщает "Крым.Реалии".
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Это выстроена такая стратегия защиты. Поклонская якобы не понимает, ничего не знает,
– пояснил Паращук.
В то же время ее адвокаты показывают договор о предоставлении правовой помощи. Это свидетельствует о том, что Наталья Поклонская знает о преследовании в Украине. "Ее адвокаты приходят в органы предварительного расследования, в прокуратуру, в суд, знакомятся с материалами уголовного производства", – рассказал Борис Паращук.
Более того, правоохранительные органы Украины отправили мотивацию по военным преступлениям Поклонской всем возможным средствам связи, в том числе в Генрокуратуру России.
Однако Россия отказалась от сотрудничества, мотивируя это тем, что выполнение нашего запроса якобы может навредить их суверенитету,
– пояснил Паращук.
Ранее в прокуратуре Крыма заявили, что в интервью Наталья Поклонская подтвердила свой процессуальный статус подозреваемого по уголовным делам Украины. Теперь предательница не может обращаться в Европейский суд по правам человека, как она бы того хотела.
Что известно о Наталье Поклонской?Депутат Госдумы России, с 2012 до 2014 года занимала должность старшего прокурора Генеральной прокуратуры в Киеве. В 2014 году Наталью Поклонскую уволили из органов прокуратуры Украины.
Поклонская поддержала аннексию Крыма и всесторонне способствовала этому. В Украине против Натальи Поклонской отрыли несколько уголовных производств, она находится в розыске.
Что известно об интервью Поклонской Гордону
- Во время интервью колаборантка рассказывает о том, что "Крым никто не аннексировал", отрицательно отзывается о запрете на полуострове Меджлиса, называет себя "русской украинкой" и плетет другие пропагандистские вещи.
- Запрет лидерам крымскотатарского народа Рефату Чубарову и Мустафе Джемилеву въезд в Крым Поклонская объяснила так: это – решение ФСБ.
- Поклонская сказала, что любит Украину, но и Россию тоже любит.
- По словам Дмитрия Гордона, Наталья Поклонская сама предложила записать с ней интервью.
- Прокуратура Крыма приобщит скандальное интервью Поклонской к делу против нее.