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Поклонська збрехала в інтерв’ю Гордону, у Києві працюють її адвокати, – прокуратура Криму

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Поклонська обманювала в інтерв'ю Гордону
Поклонська обманювала в інтерв'ю Гордону / radiosvoboda.org

Колишня "прокурорка" анексованого Криму та нинішня депутатка Держдуми Росії Наталія Поклонська в інтерв’ю журналісту Дмитру Гордону збрехала про те, що нічого не знає про кримінальні провадження проти неї в Україні.

Заступник начальника управління Прокуратури АРК Борис Паращук заявив, що адвокати Поклонської активно працюють в Україні у справі проти неї щодо порушення законів і звичаїв війни, повідомляє "Крим.Реалії".

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Це вибудувана така стратегія захисту. Поклонська нібито не розуміє, нічого не знає,
– пояснив Паращук.

Водночас її адвокати показують договір про надання правової допомоги. Це свідчить про те, що Наталія Поклонська знає про переслідування в Україні. "Її адвокати приходять до органів попереднього розслідування, в прокуратуру, в суд, знайомляться з матеріалами кримінального провадження", – розповів Борис Паращук.

Більше того, правоохороні органи України відправили мотивацію щодо воєнних злочинів Поклонської усім можливим засобам зв’язку, зокрема в Генрокуратуру Росії.

Однак Росія відмовилася від співпраці, мотивуючи це тим, що виконання нашого запиту нібито може нашкодити їхньому суверенітету,
– пояснив Паращук.

Раніше у прокуратурі Криму заявили, що в інтерв'ю Наталія Поклонська підтвердила свій процесуальний статус підозрюваної у кримінальних справах України. Тепер зрадниця не може звертатися до Європейського суду з прав людини, як вона б того хотіла.

Що відомо про Наталію Поклонську?Депутатка Держдуми Росії, яка з 2012 до 2014 року обіймала посаду старшого прокурора Генеральної прокуратури в Києві. У 2014 році Наталію Поклонську звільнили з органів прокуратури України.

Поклонська підтримала анексію Криму та усебічно сприяла цьому. В Україні проти Наталії Поклонської відрили кілька кримінальних проваджень, вона перебуває у розшуку.

Що відомо про інтерв'ю Поклонської Гордону

  • Під час інтерв’ю колаборантка розповідає про те, що "Крим ніхто не анексовував", негативно висловлюється про заборонений на півострові Меджліс, називає себе "російською українкою" та верзе інші пропагандистські речі.
  • Заборону лідерам кримськотатарського народу Рефату Чубарову та Мустафі Джемілєву в'їзд до Криму Поклонська пояснила так: це – рішення ФСБ.
  • Поклонська сказала, що любить Україну, але і Росію теж любить.
  • За словами Дмитра Гордона, Наталія Поклонська сама запропонувала записати з нею інтерв’ю.
  • Прокуратура Криму долучить скандальне інтерв'ю Поклонської до справи проти неї.
Автор: Анастасія Зазуляк
Теги: Новини України Новини політики Окуповані території Російська пропаганда ЗМІ Скандал Новини Росії Україна – Росія Новини Криму Анексія Криму Наталія Поклонська
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