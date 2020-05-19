Це шоу-бізнес дуже низької якості, – журналіст про інтерв'ю Гордона з Поклонською та Гіркіним

Інтерв'ю Дмитра Гордона з Поклонською та Гіркіним – це точно не журналістика. Це шоу-бізнес дуже низької якості, а виправдання про співпрацю з українськими спецслужбами – маячня.

Таку думку в ефірі програми "Політ.бюро" на 24 каналі висловив журналіст Сергій Іванов. Він додав, що те саме роблять і російські та інші відеоблогери.

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"Хтось випускає гази і підпалює запальничкою, хтось тестує страви, хтось їсть черв'яків – це шок-контент, який дуже розповсюджений в ютубі. Зокрема, в російському ютуб-сегменті. Нічого спільного з журналістикою це немає", – сказав Іванов.

Це не журналістика, а шоу-бізнес дуже низької якості,

– запевнив журналіст.

За словами Іванова, твердження Гордона про те, що ці матеріали можуть допомогти Україні – маячня. "Всі виправдання, що за матеріалами цих інтерв'ю, мовляв, писатиметься історія – такого не буде", – зауважив журналіст.

Ба більше, виправдання, що він проводив це у співпраці з українськими спецслужбами, як на мене, маячня. Я не знаю, на яких "хом'ячків" вона розрахована,

– підсумував Іванов.

Що відомо про скандальні інтерв'ю? Дмитро Гордон опублікував інтерв'ю з нинішньою депутаткою Держдуми Росії Поклонською. Згодом – ще й з лідером терористів Гіркіним. Ці інтерв'ю розкритикували більшість журналістів і політиків. Деякі колеги Дмитра Гордона заявили, що це зловживання свободою слова.



Сам Гордон згодом заявив, що все було сплановано у співпраці з українськими спецслужбами, а згодом ці матеріали стануть основними у суді по справі про анексію Криму та розв'язання війни на Донбасі.



Водночас у СБУ прокоментували заяву Гордона. Там зазначили, що інтерв'ю він зробив із власної ініціативи. У такий спосіб у відомстві і не заперечили, і не підтвердили тезу Гордона про нібито "співпрацю із українськими службами".