Правительственная платформа предусматривает сотрудничество бизнеса, общественных организаций, государства, благотворительных фондов и волонтеров для оказания гуманитарной помощи нуждающимся.

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Министр социальной политики Марина Лазебна подчеркнула, что главной целью создания платформы является не сбор чем большего количества гуманитарного груза, а эффективное распределение между населением.

Дело не в том, чтобы собрать как можно больше гуманитарной помощи и распределить ее между всеми регионами поровну, а в том, чтобы эта помощь удовлетворяла актуальные потребности конкретных людей, была адресной и эффективной. Платформа обеспечивает коммуникацию между теми, кто готов оказать помощь и теми, кому она нужна,

– заявила Лазебна.

Обеспечивать нуждающихся одеждой, продуктами и лекарствами будут как социальные работники, так и работники "Укрпочты" и "Новой почты". Также это можно получить в пунктах гуманитарной помощи.

Создание платформы происходило при поддержке Министерства цифровой трансформации и Программы развития ООН в Украине.

Если вы хотите помочь или вам нужна помощь, то вы можете перейти на платформу єДопомога по этой ссылке.